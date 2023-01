Tiitlikaitsja kasvatas Dakari rallil edu

Dakari rallil võitis autode kategoorias viienda etapi tiitlikaitsja Nasser Al-Attiyah (Toyota), kes kasvatas ühtlasi edu lähimate konkurentide ees 22 minutile.

Katari sõitja edestas Ha'ili laagri ümber sõidetud 373-kilomeetrisel katsel Carlos Sainzi (Audi) minuti ja 57 sekundiga, kolmas oli hispaanlase tiimikaaslane, 14-kordne Dakari võitja Stephane Peterhansel (+3.44).

"Üritame hullumeelselt suruda. Võtsime palju riske. Teistel tiimidel on rohkem hobujõude, aga mul on hea meel, et lõpetasime päeva ilma probleemideta," sõnas Al-Attiyah neljapäevase etapi järel.

Kokkuvõttes suurenes tiitlikaitsja edu Peterhanseli ees 22.36-le, kolmas on Saudi-Araabia rallisõitja Yazeed Al Rajhi (+27.01) ja Sainz kaotab neljandana 35 minutit. Urvo Männama ja Risto Lepik olid neljapäeval 19. (+38.11), kokkuvõttes ollakse 64. kohal.

Toomas Triisa ja Mart Meeru olid klassis T4 neljapäeval 12. (+20.07), kokkuvõttes tõusti ühe koha võrra 14. (+2:47).