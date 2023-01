Tiitlikaitsja sai Dakari rallil etapivõidu, Loeb langes suurest mängust

Oma Dakari-karjääri 45. etapivõidu saanud Katari sõitja oli esmaspäevasel, 430-kilomeetrisel etapil 14 sekundit kiirem kui Erik van Loon, Sainzi edestas ta viie minuti ja viie sekundiga. Kokkuvõttes kaotab Al-Attiyah Hispaania rallilegendile teisena 2.12.

Avaetapi järel teine olnud Sebastien Loeb kaotas esmaspäeval ligi poolteist tundi ning ilmselt enam kõrgetele kohtadele ei kandideeri. "Meie jaoks oli see kohutav päev, kaotasime kolme rehvipurunemise tõttu palju aega. Katse oli väga kehv paljude kividega. Meie jaoks oli eesmärgiks see, et suudaksime sõita väga aeglaselt ning rehve säästa: lõpuks tuli kolm purunemist," oli prantslane pettunud.

Benediktas Vanagas - Kuldar Sikk (Toyota) kaotasid ligi kolm ja pool tundi ja langesid üldarvestuses 84. kohale, Urvo Männama ja Risto Lepik on 112. kohal. Toomas Triisa ja Mart Meeru kaotasid T4 kategooria bagidel 1:44 ja langesid ligi kahetunnise kaotuse juures kokkuvõttes 19. kohale.