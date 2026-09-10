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EM-il hõbeda võitnud Topkin kindlustas koha 2028. aasta paralümpial

Parasport
Matz Topkin.
Matz Topkin. Autor/allikas: Eesti Paralümpiakomitee
Parasport

Paraujuja Matz Topkin täitis Türgis Kocaelis toimuval paraujumise EM-il hooaja esimeses stardis 2028. aasta Los Angelese paralümpiamängude normatiivi ning võitis 50 meetri seliliujumises hõbemedali.

Topkin näitas S4-klassi finaalis küpset ja võitluslikku ujumist, alistades LA paralümpia normatiivi (49,97) pika puuga - kirja läks aeg 44.33. Finaalujumises saavutas esikoha maailmarekordi omanik Roman Ždanov (43,15), pronksi sai austerlane Andreas Ernhoferile (44,65).

"Selle aasta esimene võistlus - enne starti ei saanud milleski kindel olla. Treeningud on väga head olnud, aga võistlus on täiesti teine asi," ütles Topkin. "Aeg oli korralik ja eesmärgid said täidetud. Kahju, et lemmikkonkurenti Tšehhist kohal ei olnud - tema ees oleks see hõbe kindlasti magusam olnud. LA28 pilet on nüüd taskus ja selle pärast ei pea enam muretsema - saan järgmistel aastatel puhtalt ettevalmistustele keskenduda."

S4-klassis on võistlustase kõrge, kuna rivaalidel on seliliujumises kasutada alakeha puudega sportlaste puhul kätetööd, samas kui Topkin läbib distantsi eelkõige ühe tugeva jala tööga. 

Eesti paralümpiakomitee spordidirektor Alfred Värniku sõnul on tegemist märgilise sündmusega kogu Eesti spordile. "Matzi sooritus näitab tema pühendumust ja maailmataset. Pääsme kindlustamine Los Angelese paralümpiamängudele annab kogu meie koondisele ja paraspordikogukonnale tohutult enesekindlust ning inspiratsiooni edasiseks tööks," sõnas Värnik.

Tänavune hooaeg on mitmete parasportlaste jaoks olnud pigem kummaline - paljud võistlused on ära jäetud ja võistluskalendris on tehtud mitmeid muudatusi. "Seetõttu tahan Matzi EM-i hõbemedali erilisele kohale tõsta, sest see on tema hooaja esimene võistlus ja niivõrd mastaapsel areenil teine koht saavutada on rohkem kui muljetavaldav.

"Tahame järgmistele paralümpiamängudele võimsa koondisega minna ning loodan, et Matzi normi täitmine annab teistele Eesti parasportlastele enesekindlust ja innustust oma eesmärkide nimel vaeva näha," lisas Värnik.

Lisaks Topkini märgilisele sooritusele tegid Kocaelis tugevad etteasted ka teised Eesti koondislased: Susannah Kaul saavutas naiste S10-klassi 50 meetri vabaltujumises kuuenda koha (aeg 29,74) ning tiitlivõistluste debütant Richard Leib pälvis meeste S14-klassi 100 meetri seliliujumises üheksanda koha (aeg 1:07.04).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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