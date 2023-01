Männama ja Lepik rullusid Dakari rallil üle katuse, aga said jätkata

Männama ja Lepiku koht oli katsel 32 ja nende päeva saab lugeda seiklusterohkeks, kui neil õnnestus Toyota Hilux ühes düünis paar korda üle katuse keerata. Õnneks olid vigastused pigem kosmeetilised ja saadi kohe edasi liikuda.

"Kihutasime düünides ja siis nägime, kuidas katse võitnud Yazeed Al-Rajhi läks ühes düünis ilusasti kaarega peale. Vaatasime, et sealt on hea minek, et läheme ka. Enne seda oli sirge ja ju me siis ei hinnanud kiirust õigesti ning üle düüni minnes maandusime liiga nina peale ja masin keeras üle katuse," rääkis Männama.

"Kuna see oli kallaku peal, siis hakkasime veerema ja ainuke soov oli, et jääks ratastele. Õnneks jäime, tulime välja, vaatasime asjad üle ja proovisime seal paari asja veel kinni panna, aga see oli tegelikult ajaraisk. Selle kõige käigus hakkasid kaks rehvi "hingama", kui velje ja rehvi vahele tekkis vahe. Vahetasime need ära ja siin me oleme. Oleme nüüd saanud Dakari juba täie raha eest, öösel magame veel ka telgis ja paneme hommikul edasi," lisas eestlane.

Üldarvestuses on Männama ja Lepiku koht 31, kaotust ralli liidritele Nasser Al-Attiyahile ja Mathieu Baumelile on üheksa tundi ja viisteist minutit.

Toomas Triisa ja Mart Meeru päev oli rahulikum, koht klassis T4 oli 12 ja katse võitjatele kaotati 12.20.

"Taas üks päev tehtud ja pigem oli see igav. Põhjagaasiga minek, pinnas oli taas natuke kivisem. Kuna me ralli alguses lõhkusime kivide otsas rehve, siis olime seal ettevaatlikumad ja saime sellega kenasti hakkama. Üks päev veel ja siis saame puhata," võttis Triisa kiirelt päeva kokku.

T4 klassis on Toomas Triisa ja Mart Meeru 13. kohal, klassi liidrid on Rokas Baciuska ja Oriol Vidal Montijano, kellele eestlased kaotavad kaks tundi 50 minutit.

Dakari kaheksandal päeval jõuavad autode klasside sõitjad tagasi Riyhadi laagrisse, kus neid ootab ka meeskond. Dakar on poole peal ja esmaspäeval on puhkepäev. Enne seda tuleb aga pühapäeval läbida veel 822 kilomeetrit, millest katset on 346 kilomeetrit. Esimene ülesõit enne katset on 95 kilomeetrit, teine, peale katset 383 kilomeetrit. Katse algab kivisema osaga, mida on 60 kilomeetrit, sealt edasi kuni poole katseni on liivane. 150 kilomeetri peale minnakse taas düünidesse, kus saab oluliseks navigeerimine.