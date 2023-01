Meeru Dakarist: düünilt vaadates ei tundunud loogiline sealt alla sõita

"Emotsioonid on head, kõige tähtsam on, et oleme tagasi ja saime ralli ilusti lõpetatud," rääkis Triisa ERR-ile. "Oleme ausad, tegelikult olid meie lootused natuke kõrgemad. Alguses tuli kooliraha natuke liiga palju maksta, aga mida edasi, seda paremaks ralli läks. Oli õnnestumisi ja ebaõnnestumisi; oli tõelist kõrberallit, mida oleme varem käinud otsimas, aga polnud võib-olla saanud."

Varem on Triisa ja Meeru Dakaril osalenud mootorratastega, tänavu istuti ühte bagisse. Kokku läbiti kahe nädala jooksul üle 8000 kilomeetri.

"Me ei ole väga palju neljarattalisega sõitnud ning esimene kord, kui autoga üle katuse käid, on ikka omaette kogemus," naeris Triisa. "See oli ka puhtalt kogenematusest, see kallis kooliraha, mida pidime maksma."

"Vigu oli ikka, tagantjärele on kõik targad," tõdes Meeru. "Üldiselt suuri vigu ei teinud, auto jäi ka peaaegu üheks tükiks. Tuli välja, et oleme enam-vähem mehaanikud ka!"

"Te ei arvaks seda võib-olla äragi, aga teisel päeval, kui jõudsime düünidesse ja need läksid järjest suuremaks, seisime düüni otsa peal kahekesi, vaatasime alla ja see ei tundunud üldse loogiline," meenutas Meeru rallil selja taha jäetud pingelisemaid hetki. "Hirmus oli alla vaadata. Mina isiklikult mõtlen, et kui sealt poleks keegi enne sõitnud ja ühtegi jälge poleks olnud, ei oleks mõelnud ka, et sealt sõidetakse autoga alla. Aga kõik olid läinud, mõtlesime Toomasega, et läheme ka. Paar päeva sõitsid nendest alla, siis tundus see täiesti loogiline asjade käik."

