Urvo Männama ja Risto Lepik abistasid Dakari rallil teist võistlejat

Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota Hilux) said katsel 31. koha, kaotades katse võitnud Sebastien Loebile ja Fabian Lurquinile pisut üle 40 minuti. Katsel juhtus palju, muuhulgas abistasid nad samuti Toyotaga sõitvaid Henk Lategani ja Brett Cummingsit, kes olid sellel hetkel üldarvestuse teisel kohal.

"Päev hakkas hästi, saime korralikult minema ja siis nägime seismas Lategani. Yazeed Al-Rajhi seisis ka seal ja nad pidasid meid ka kinni. Küsisid, kas meil on nn pimedaid, mida voolikutele vahele panna," rääkis Männama. "Meil oli ja nende otsimise ja kõige peale aega seal kulus, aga see on mängu osa. Sealt edasi saime ühe kiire konkurendiga 60 kilomeetrit koos lasta, oli hea kiire sõit. Siis oli üks segane koht, kus jälgede järgi oli näha, kuidas kõik olid ekselnud. Otsisime seal mõnda aega, et kontrollpunkt üles leida. Saime liikuma ja üle ühe nuki tulles kukkusime parema poolega kahe kivi otsa ja sinna läks kaks rehvi. See tähendas, et tulime 230 kilomeetrit kikivarvukil, sest varurehve enam polnud. Lõpuks oli õnneks liivasem, seal saime taas hoo üles. Kuna katse oli kiire, siis koht jah, nii hea polnud, aga ajavahed olid väikesed."

Üldarvestuses on Männama ja Lepiku 26. kohal, kaotust ralli liidritele Nasser Al-Attiyahile ja Mathieu Baumelile on 10 tundi, 11 minutit ja 41 sekunkti, uustulnukate arvestuses on nad kolmandad.

Toomas Triisal ja Mart Meerul juhtus katsel vähem, aga ka neil õnnestus kivisema koha peal üks rehv lõhkuda. Katselt T4 klassis 14. koht ja kaotust 16.20, üldarvestuses tõusid nad 10. kohale.

"Kuna eelmisel katsel jäime kinni, siis startisime täna tagantpoolt. Katse õnnestus päris hästi, saime alguses düünides mõned veokad kätte. Siis oli üks navigeerimise mõttes keeruline koht, kus paljud ekslesid. Mart tõi meid seal super hästi ja kiiresti läbi," kiitis Triisa. "Hea tunne oli ja siis korraks kuulsime, kuidas üks kivi kolinal auto alt läbi käis ja lootsime, et äkki rehv ei läinud. Paraku mitte, nii et ühe rehvi saime ikka katki. Üldiselt aga hea päev ja nüüd on ees ootamas üks päris raske päev, kus katse ise on küll lühike, aga keeruline."

T4 klassis on nad 10. positsioonil. Liidrid on nende klassis Rokas Baciuska ja Oriol Vidal Montijano, kellele eestlased kaotavad kolme tunni, 50 minuti ja 59 sekundiga.

Kolmapäeval siseneb Dakar Rub al Khali kõrbe, mis araabia keelest tõlgituna tähendab tühja kvartalit, piirkonda. Inglise keeles Empty Quarter on 650 000-ruutkilomeetrine düünidega liivaväli, mis katab neljandiku Saudi Araabia pindalast. Seal sõidetakse ka neljapäeval ja reedel Dakari maratonkatse. Kolmapäeval on esmalt kavas 467-kilomeetrine ülesõit katse starti, siis 114 kilomeetrit katset ja selle järel 42 kilomeetrit ülesõitu laagripaika, mis asub Haradhis.