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Arnover võistleb nädalavahetusel kiirendusspordi Euroopa meistritiitlile

Autosport
Andres Arnover
Andres Arnover Autor/allikas: Kettil Rautio
Autosport

Andres Arnover läheb nädalavahetusel Suurbritannias Santa Podis toimuvale kiirendusspordi Euroopa meistrivõistluste viimasele, neljandale etapile vastu sarja liidrina.

Arnover on kolme etapiga klassis Pro Modified kogunud 342 punkti, teist positsiooni hoidev soomlane Jere Rantaniemi 321 ja kolmandal kohal jätkav norralane Stian Rusanes 263 punkti, teatas autosport.ee.

Arnover osales auto testimise eesmärgil eile ja täna samal rajal toimuval EM-i eelvõistlusel Carl Cox Motorsport Five90. "Piirdusime kolmapäevaste sõitudega, sest mootori õlirõhk langes ja otsustasime teha mootorile remondi. Nüüd töötab kõik nagu peab," rääkis ta.

Siiski suutis Arnover näidata teises kvalifikatsiooniringis veerandmiilil aega 5,74 sekundit (401,5 km/h). "See aeg annab EM-etapile minekuks kindlust. Ühtlasi teame nüüd, millist seadistust kasutada," ütles Arnover.

Viimasel neljal hooajal on Arnover lõpetanud EM-i pronksmedaliga. "Kui tehnika toimib ja kõik õnnestub, võib tänavu tulla kõrgem koht, eesmärgiks on see kindlasti," lisas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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