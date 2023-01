Dakaris hoiavad Männamaa - Lepik uustulnukate arvestuses kolmandat kohta

Rally Raid Estonia meeskonnad on kahe nädala pikkust Dakari rallit korralikult alustanud. Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota Hilux) on peale esimest täispikka võistluspäeva autode klassis 29. kohal, uustulnukate arvestuses hoitakse kolmandat kohta.

1. jaanuaril oli kavas 602,56 km, katset oli sellest 367 kilomeetrit. Männama-Lepik tegid esimesel katsel enda sõnul pigem kindla ja turvalise esituse, vältides probleeme ja tasuks oli 29. koht. Kaotust katse võitnud ja üldarvestuses liidrikohal olevatele Carlos Sainzile ja Lucas Cruzile (Audi) 41.35.

"Alustasime rahulikult, plaanipäraselt nagu olime arvestanud. Seiklusi ei soovi alguses kohe otsima hakata. Rehvid jäid terveks, paar pisikest navigeerimisviga oli, aga need olid kiiresti korrigeeritavad. Tuju on hea ja järgmine katse saab olema samuti põnev, 430 kilomeetrit. Oleme siis ka uues kohas laagris, mis tähendab, et meeskond saab ka esimest korda kolida," võttis Urvo Männama võistluspäeva kokku.

Toomas Triisa ja Mart Meeru (Can-Am Maverick X3) hoiavad bagide T4 klassis 12. positsiooni, mis on ka nende üldkoht. Klassi liidritele, Eryk Goczal-Oriol Menale on kaotust 15.51.

"Meie plaan oli esimene päev tulla kindlalt läbi ja see ka õnnestus. Rehvid jäid terveks ja kõik hästi. Tänane päev oli juba korralik suure algustähega Dakar, 600 kilomeetrit. Katse ise pakkus kõike, liivadüüne, kivist jõepõhja ja palju muud. Keeruline katse just masinale, et see ühes tükis oleks," sõnas Triisa.

2. jaanuaril sõidetakse kokku 589 kilomeetrit. Kiiruskatseid sellest on 430 kilomeetrit ja päeva lõpuks jõutakse ka uude laagripaika. Senine Sea Camp, kus elu käis eelmise aasta viimastest päevadest alates, vahetub Al-Ulaga. Kui katse algab kõvemal pinnasel, siis otsustavaks saavad katse lõpuosas olevad liivadüünid.