Naomi Osaka saab emaks

25-aastane Osaka teatas eelmisel nädalal, et jätab suure tõenäosusega aasta esimese slämmi tänavu vahele. Pühapäeval kinnitasidki korraldajad, et Osaka ei mängi tänavu Austraalia lahtistel. Viimati käis jaapanlanna väljakul eelmise aasta septembris.

"Viimased paar kuud spordist eemal on andnud mulle uue armastuse ja huvi spordiala vastu, millele olen oma elu pühendanud. Elu on lühike ja ma ei võta ühtegi hetke iseenesestmõistetavana, iga päev on uus õnnistus ja seiklus. Tean, et mul on tulevikus nii palju, mida oodata. Üks asi, mida ootan, on see, et minu laps vaatab üht minu mängu ja ütleb kellelegi, et see on minu ema. 2023 saab olema aasta, mis on minu jaoks täis õppetunde ja loodan, et näen teid kõiki järgmise aasta alguses, sest kavatsen Austraalia lahtistel mängida," kirjutas Osaka ühismeedias.