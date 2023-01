Kahekordne Austraalia lahtiste võitja tänavu ilmselt kaasa ei löö

Endine maailma esireket viibis eelmisel nädalal Euroopas ning naasis seejärel koju Los Angelesse, kuid pole jaganud ühtki vihjet, et teeb slämmiturniiriks ettevalmistusi. Samuti ei osale 25-aastane Osaka Austraalia lahtiste eelturniiridel Adelaide'is ja Hobartis ning riigi meedia kirjutab, et slämmiturniiri korraldajad on põhimõtteliselt leppinud, et kahekordne võitja tänavu Melbourne'is kaasa ei löö.

Osaka piirdus 2021. aasta Prantsusmaa lahtistel enda vaimsele heaolule viidates ühe võiduga, hiljem sõnas ta, et on alates 2018. aasta USA lahtistest depressiooniga võidelnud. Viimati käis Jaapani tennisist väljakul mullu septembris, kui sai Tokyos Daria Saville'ilt ühe geimi järel loobumisvõidu, kuid haigestus siis ise enne veerandfinaali.

Mullu jõudis Osaka Austraalia lahtistel kolmandasse ringi, nii Prantsusmaa kui USA lahtistel piirdus ta ühe kohtumisega.