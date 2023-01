Ukraina palus venelastele keeldu, aga Austraalia lubab neil mängida

"Vahet ei ole, millise lipu all Vene Föderatsiooni tennisistid mängivad, sel lipul on Ukraina veri," kirjutas Ukraina suursaadik Vassõl Mõrošnõtšenko. "Austraalia lahtised, ärge lubage venelastel võistelda."

Mõrošnõtšenko palus, et Austraalia lahtised järgiksid Wimbledoni eeskuju ega lubaks Venemaa ja Valgevene tennisistidel Ukraina sõja tõttu mängida. Mõrošnõtšenko ütles, et püüab korraldada kohtumise Austraalia lahtiste turniiridirektori Craig Tileyga ja seda teemat arutada.

"Iga raketirünnak Ukrainas toimub seetõttu, et Venemaa kodanikud toetavad Putini režiimi. Genotsiidsete sõjakuritegude taustal ei tohiks olla juttu ka neutraalsena mängimisest," ütles Mõrošnõtšenko.

Austraalia tenniseliit aga avaldas pressiteate, kus kinnitati, et nad jäävad esialgse otsuse juurde ehk venelased ja valgevenelased saavad neutraalse lipu all mängida. "Austraalia tenniseliit on ühel meelel tennise rahvusvaheliste juhtorganitega – slämmiturniiride, ATP, WTA ja ITF-iga – ning mõistab hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse. Need organisatsioonid esitasid enda avalduse 2022. aasta märtsis, väljendades šokki, pettumust ja kurbust, paludes samas Ukraina inimeste toetamist," seisis Austraalia tenniseliidu avalduses. "Venemaale ja Valgevenele määrati võistkonnavõistlustel osalemise keeld, WTA ja ATP jätsid ära nendes riikides toimuma pidanud turniirid."

"Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad rahvusvahelistel tenniseturniiridel mängida vaid neutraalsete individuaalsportlastena – ilma riigilipu ja -nimeta. Samamoodi on see ka 2023. aasta Austraalia lahtistel," kinnitas alaliit. "Austraalia tenniseliit jätkab Ukraina ja ukrainlaste toetamist, Austraalia lahtiste eel on meil ka heategevuslik tennisemäng Ukraina toetuseks."

Venelane Daniil Medvedev jõudis viimasel kahel aastal Austraalia lahtistel finaali. 2021. aastal jäi ta seal alla Novak Djokovicile ja mullu Rafael Nadalile.