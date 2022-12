Wimbledon loobub ilmselt venelaste ja valgevenelaste võistluskeelust

Meeste profitennise organisatsioon (ATP) määras Inglismaa tenniseliidule (LTA) miljoni dollari suuruse rahatrahvi, kuna möödunud suvel ei lubanud inglased Ukraina sõja tõttu Venemaa ja Valgevene tennisiste Wimbledoni ja sellele eelnenud turniiridele mängima. Ühtlasi ähvardas ATP korduvate rikkumiste korral LTA enda ridadest välja heita, kirjutab The Times.

Ajalehe andmetel oli Wimbledoni korraldava All England Clubi (AELTC) mure, et kui nad lubavad venelased ja valgevenelased mängima, võivad nad turniiri ajal teha mingi poliitilise žesti, et näidata enda toetust Venemaa sissetungile Ukrainasse, näiteks kanda särki sõja sümboliks saanud Z-tähega, nagu tegi üks Ukraina võimleja. Kuna aga Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad muudel turniiridel neutraalse lipu all mängida ja ühtegi poliitilist žesti pole tehtud, usuvad nüüd ka inglased, et selle pärast nad muretsema ei pea.

Lõpliku otsuse, kas lubada venelasi ja valgevenelasi järgmise aasta Wimbledoni slämmiturniirile mängima, peab AELTC tegema aprilliks. Timesi teatel on klubi teadlik, et nende otsus mõjutab ka LTA-d, mis peaks siis nende eeskuju järgima. Lehe sõnul võib peamiseks takistuseks saada valitsuse vastuseis venelaste ja valgevenelaste riiki lubamisel.

ATP määras rahatrahvi LTA-le, kuna lehe teatel pole neil juriidiliselt õigust AELTC-d trahvida. Lisaks ATP-le trahvis Inglismaa tenniseliitu ka naiste profitennise katuseorganisatsioon WTA, kuid selle miljonidollarilise trahvi on LTA juba edasi kaevanud.

The Timesi teatel on LTA inimesed pahased, et uue hooaja alguses peetaval WTA ja ATP ühisel turniiril ehk United Cupil ei ole samuti lubatud Venemaa ja Valgevene mängijatel osaleda, kuna tegemist on võistkonnavõistlusega, kuid seal jagatakse siiski edetabelipunkte.