Ukraina määras kümnetele Venemaa sportlastele sanktsioonid

Tegemist on piirangutega mitmesuguste varade omamise ja kaubandustehingute läbiviimise suhtes. Samuti ei saa sanktsioonide alla sattunud isikud Ukrainasse siseneda ja kui Ukraina on neile määranud mingid autasud, siis need võetakse ära.

55 Venemaa kodanike kõrval kuulub nimekirja ka endine Ukraina jalgpallikoondise mängija Anatoli Tõmoštšuk, kes hetkel teenib leiba Peterburi Zeniidi abitreenerina.

Tuntumatest sportlaste ja sporditegelastest on nimekirjas näiteks iluuisutajad Kamila Valijeva ja Jevgeni Pljuštšenko, iluvõimleja Alina Kabajeva, maadleja Aleksandr Karelin, murdmaasuusatajad Aleksandr Bolšunov ja Aleksandr Legkov, maletajad Anatoli Karpov ja Sergei Karjakin, laskesuusataja Anton Šipulin ning ujuja Jevgeni Rõlov.