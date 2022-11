Vene tipptennisist esitas võidu järel taas rahupalve

25-aastane Rubljov sai kuuendas omavahelises kohtumises endise maailma esireketi vastu teise võidu, kui oli kaks ja pool tundi kestnud mängu järel Medvedevist üle 6:7 (7), 6:3, 7:6 (7).

Pärast võitu kirjutas Rubljov markeriga kaameraekraanile sõnumi "Rahu, rahu, rahu: kõik, mida vajame".

Andrey Rublev using his platform like he always does. Got an ovation from the crowd… pic.twitter.com/CG3erR49dM