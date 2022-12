Sõõrumaa Vene sportlaste küsimusest: meie ja Skandinaavia oleme olümpiaperes vähemuses

Rahvusvahelises spordis on viimasel ajal rohkem kostnud hääli, et Venemaa sportlasi peaks lubama tagasi areenidele. Hoolimata sellest, et sõjategevus Ukrainas jätkub, ootavad osad venelaste kaasalöömist ka 2024. aasta olümpiamängudel Pariisis. Vähemalt neutraalse lipu all.

Teiste seas on Venemaa suhtes üsna soosiv olnud rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) sakslasest president Thomas Bach. Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnas, et tema isiklikult Bachi juttu täpselt ei mõista.

"See on tema isiklik arvamus. Eks tal on vist elus mingi pikem ja suurem plaan. Teadupärast on ta nüüd teist ametiaega ja see on lõppemas. Tundub, et tal on isiklik vaade," lausus Sõõrumaa intervjuus Vikerraadio saatele "Uudis+".

"Aga mitte ainult - ROK-i kuulub 206 riiki ja osad riigid on sellest väga kaugel ja nende enda nahk tundub piisavalt turvaline. Seetõttu on kindlasti palju riike, kelle meelsusele Thomas Bach toetub."

Sõõrumaa ise on nendega vastupidisel arvamusel. "Ma olen väga kindlalt selle seisukoha juures, et Vene sportlased ei peaks võistlema. Ühel hetkel tulistad teist inimest kaevikust ja teisel hetkel lähed kuhugi võistlema? Aga kõik need organisatsioonid on ühiskondlikud organisatsioonid ja kehtib ikkagi üldine arvamus."

EOK presidendi sõnul on meie piirkonna riigid eestlastega kindlasti samal meelel. "Meie saame oma suhtumist näidata. Meiega suhteliselt ühtne on ka Skandinaavia. Aga me oleme suures-suures olümpiaperes ikkagi vähemuses," täiendas ta.

"Seal on läinud ka näpuga näitamiseks. Et mida te seal vingute-virisete. Seal on teisi suuri riike, kellele jääb see Euroopa nii kaugeks - sama kaugele, kui meil Uus-Meremaa näiteks."

Üks võimalus on ka see, et Pariisi olümpiat korraldab Prantsusmaa ise ütleb Venemaa sportlastele "ei". Sõõrumaa arvates on sellest hetkel siiski liiga vara rääkida. "Las see katel natuke podiseb veel. Eks prantslased tahavad ka olümpiamänge hästi ja pingeteta korraldada," ütles ta.