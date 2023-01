Tour de Skil kolmandal kohal olnud norralanna nakatus koroonaviirusega

Eelmisel hooajal ei saanud Kalvaa koroona tõttu olümpiale võistlema minna, nüüd aga nakatus 30-aastane norralanna taas ja pidi Tour de Skilt koju sõitma.

Norra Suusaliidu teatel andis Kalvaa positiivse proovi kolmapäeval pärast Oberstdorfi etappi ning sõitis neljapäeval ära koju Trondheimi. "Ta oli väga kurb ja pettunud," ütles Norra koondise treener Stig Rune Kveen Norra ringhäälingule (NRK). "See on ka mõistetav, kui oled nii heal kohal ja siis järsku mängust väljas. Mõistagi on tal ka eelmisest aastast halvad mälestused."

Kveen selgitas, et kõik koondised pidid enne Oberstdorfist viimasteks etappideks Val di Fiemmesse liikumist koroonatesti tegema. Lisaks Kalvaale andis esmaspäeval positiivse testi ka naiste koondise treener Sjur Ole Svarstad.

Kveeni sõnul Kalvaal ühtegi sümptomit ei ole. "Tal on see varem ka olnud ja kuigi ma pole arst, loodan, et see, et ta pole praegu otseselt haige, tähendab kergemat põdemist ja kiiremat naasmist," ütles Kveen.

Tour de Ski jätkub Val di Fiemmes, kus reedel on kavas klassikasprint, laupäeval ühisstardist sõit ja pühapäeval tuntud lõputõusuga ühisstardist sõit.