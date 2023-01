Aigro ja Maltsev jõudsid esmakordselt Nelja hüppemäe turneel teise ringi

Lõppvõistluse esimesel katsel kandus Aigro 113,5 meetri kaugusele ning Maltsev lendas täpselt sama kaugele, mis viis mõlemad eestlased edasi teise vooru. Maltsev ja Aigro on esimesed eestlased, kes on nelja hüppemäe turneel pääsenud teise ringi.

Aigro tegi lõppvõistluse teises ringis 109,5-meetrise hüppe ja teenis selle eest 95,1 punkti. Maltsev kandus 105 meetri kaugusele ning sai 85 punkti. Aigro lõppskooriks kujunes 190,7 punkti ning Maltsev teenis 178,8 punkti, mis andsid vastavalt 29. ja 30. koha.

"Täna oli see päev, mil lõpuks duelli võit tuli. Ja kindlasti mul on hea meel ka Kevini üle, kes samuti duelli võitis ja sai oma esimese MK-punkti. Kindlasti tore päev eestlastele. Hüpetest rääkides, siis võrreldes eilsega olid tingimused palju raskemad ja seda oli ka näha teise vooru hüpetest üldisemalt. Samas sai positiivse noodiga lõpetada Innsbrucki ja suunduda Bischofshofeni," ütles Aigro.

Võidu võttis 265,2 punktiga poolakas Dawid Kubacki, kes kandus lõppvõistlusel 127 ja 121,5 meetri kaugusele. Teine koht läks norralasele Halvor Egner Granerudile, kes teenis kokku 261,7 punkti. Lõppvõistlusel hüppas Granerud 123 ja 133 meetrit. Kolmandaks tuli sloveen Anze Lanisek 258,5 punktiga. Lanisek sai kirja 127 ja 121,5 meetri pikkused õhulennud.

Dawid Kubacki wins an exciting @vier_schanzen competition in Innsbruck! @HGranerud maintains the lead in the Four-Hills-Tournament standing.



Dawid Kubacki

Halvor Egner Granerud

Anze Lanisek #fisskijumping #skijumpingfamily #skijumping pic.twitter.com/sh79BAWG7m