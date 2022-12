Kiirlaskumise Pekingi olümpiavõitja lõpetab karjääri

Feuz teatas kolmapäeval, et lõpetab jaanuaris sportlaskarjääri. Feuz ütles Instagramis, et viimase võistluse teeb ta 21. jaanuaril Austrias Kitzbühelis, kus on kavas meeste kiirlaskumine.

35-aastane Feuz võitis selle aasta veebruaris Pekingi taliolümpiamängudel meeste kiirlaskumises kulla. Neli aastat varem sai ta Pyeongchangi olümpiamängudel kiirlaskumises pronksi ja ülisuurslaalomis hõbeda.

"Piiride kompimine ja riskide võtmine on olnud mu kirg suusatamises juba aastaid. Nüüd ütleb mu enesetunne, et füüsilised piirid on saavutatud," sõnas Feuz Instagramis. "Ootan, et saaksin veeta rohkem aega oma perega," lisas Feuz.

Feuz on mäesuusatamise MK-sarjas saanud 16 võitu ja 59 pjedestaalikohta.