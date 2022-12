Kyrgios osaleb kuueaastase vaheaja järel Prantsusmaa lahtistel

Austraalia esireket Nick Kyrgios teatas, et osaleb pika pausi järel järgmisel aastal Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel, kuid teeb seda vaid seetõttu, et ta tüdruksõber tahab Pariisi näha.

Maailma edetabelis 22. real paiknev Kyrgios mängis viimati Prantsusmaa lahtistel 2017. aastal. Üldse on ta seal mänginud vaid viiel korral ja parimal juhul jõudnud kolmandasse ringi – 2015. aastal. Lõppenud hooajal mängis Kyrgios liival vaid ühel turniiril, kui jõudis Houstonis ATP 250 kategooria turniiril poolfinaali. Liival on tema võiduprotsent teiste väljakukatetega võrreldes kõige kehvem.

Eelmisel aastal teatas Kyrgios, et tema arvates on Prantsusmaa lahtised slämmiturniiridest kõige kehvem ja tuleks kalendrist eemaldada. Järgmisel aastal mängib ta seal enda sõnul vaid tüdruksõbra Costeen Hatzi soovile vastu tulles. "Mu tüdruksõber tahab Pariisi näha, seetõttu mängin 2023. aastal Prantsusmaa lahtistel," ütles Kyrgios. "See on hea võimalus natuke raha teenida, kuigi oleksin eelistanud koju jääda."

"Tean, et olen võimeline ka liival tulemusi tegema. Olen liival alistanud Roger Federer, Stan Wawrinka, olen Estorilis finaali jõudnud," loetles ta. "Mu kallim tahab Pariisi tundma õppida, nii et pean sel korral Prantsusmaa lahtistele minema."

Kyrgios teatas ka, et tema hinnangul on ATP võistluskalendris liiga palju liivaturniire. "Esisajas on mängijaid, kellest ma ei tea midagi ja keda ma tänaval kohates ära ei tunneks. Ja nad on seal ainult tänu liivaturniiridele. See on pöörane," sõnas tänavu Wimbledoni murul finaali jõudnud Kyrgios.