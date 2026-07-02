Kohtunikule käratanud Kyrgios: kõik need reeglid on niikuinii nii rumalad

31-aastane Kyrgios mängis paarismängu koos kasahhi Alexander Bublikiga, kuid nad pidid avaringis tunnistama kuuendana asetatud Marcelo Arevalo ja Mate Pavici 6:3, 6:4 paremust.

Vahejuhtum leidis aset teise seti alguses pärast seda, kui Kyrgios oli kaotanud oma servi. Toolikohtunik Manuel Absolu pöördus austraallase poole, mille peale vastas Kyrgios: "Ausalt öeldes võite mind trahvida, mind ei huvita. Võite mind trahvida. Kõik need reeglid on niikuinii nii rumalad."

Kyrgios on Wimbledonis varemgi pahandustesse sattunud. 2022. aasta turniiril määrati talle ropendamise ja pealtvaataja suunas sülitamise eest kokku ligi 17 000 euro väärtuses trahve.

Kyrgios jõudis viimati Wimbledonis väljakule samuti 2022. aastal, kui ta mängis meeste üksikmängu finaalis, kus kaotas Novak Djokovicile. Viimased aastad on austraallase karjääri varjutanud põlve- ja randmevigastused ning tänavu ei teeninud ta üksikmängu põhiturniirile vabapääset.

Praegu ATP edetabelis 899. kohal paiknev Kyrgios sai juunis Stuttgarti turniiril kirja oma esimese ATP-taseme üksikmängu võidu alates 2025. aasta märtsist, kuid tema Wimbledoni tagasitulek jäi sedapuhku lühikeseks.