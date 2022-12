Kyrgios loobus viimasel hetkel uuest tenniseturniirist

Maailma edetabelis 22. kohal paiknev Kyrgios rääkis veel hiljuti, et on turniirist väga elevil ja ootab juba mängimist, kuid päev enne turniiri algust teatasid korraldajad, et tänavune Wimbledoni finalist võttis end vigastusele viidates turniirilt maha.

Austraalia kuulub turniiril D-alagruppi koos Hispaania ja Suurbritanniaga, Kyrgios pidanuks avamängus minema vastamisi briti Cameron Norriega. "Kuulsime sellest sõna otseses mõttes kümme minutit tagasi," ütles Austraalia koondise kaaskapten Samantha Stosur pressikonverentsil. "Mõistagi oli see meie jaoks uudis, aga eks peame sellest üle saama."

Kyrgiose asemel tõusis Austraalia esinumbriks Alex de Minaur. "Minu meelest oleks suurepärane, kui räägiksime lihtsalt sellest imelisest tiimist," ei soovinud De Minaur Kyrgiosele keskenduda. "Oleme kõik siin, oleme õnnelikud, et saame siin olla, hakkame peagi mängima seda uut ja põnevat turniiri."

29. detsembrist 8. jaanuarini peetaval uudsel turniiril on 18 riigi koondised jaotatud kuude kolmeliikmelisse alagruppi, mängud peetakse Sydneys, Perthis ja Brisbane'is. Igas vastasseisus on kavas kaks meeste ja kaks naiste üksikmängu ning üks segapaarismäng. Alagruppide võitjad pääsevad edasi teise ringi, kus selguvad poolfinalistid. Turniiri auhinnafondiks on 15 miljonit USA dollarit.