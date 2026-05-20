Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

Lajal pidi esmaspäeval valikvõistluste avaringis tunnistama 30. asetatud neutraalse lipu all mängiva Roman Safiullini (ATP 142.) 6:4, 6:4 paremust. "Kuna aasta alguses tekkisid vigastused ja vahepeal ei saanud üldse mängida, siis otsustasin sel aastal teha nii, et keskendusin rohkem kõvakattega väljakule, mis sobib minu mängustiilile paremini. Nii et Prantsusmaa lahtistele tulles ma ei olnud pidanud ühtegi mängu liivaväljakul enne eilset mängu ja seda oli natukene tunda," rääkis Lajal ERR-ile.

"Vastane mängis väga-väga hästi. Ma ei ole väga tihti tundnud niimoodi, et olen kogu aeg sellise surve all nagu eile olin. Tavaliselt olen mina see, kes survestab vastaseid, aga eile tundsin, et hoopis mina pidin kogu aeg kaitses jooksma. Ta pani mind kohe algusest peale surve alla ja sai hoo sisse. Ma ise ei teinud halba mängu, vaid vastane mängis paremini kui mina," jätkas ta. "Mulle meeldib liival mängida, aga kõvakate on minu eelistatuim. Tegin liival nädal aega trenni, aga loomulikult võistlusmäng on teine asi. Järgmisel aastal on kindel see, et mängin enne Prantsusmaa lahtiseid liival rohkem. Sel aastal mul ei jäänud muud üle. Nii et see kindlasti andis tunda, aga see ei olnud põhjus, miks ma kaotasin."

Eesti esireket on hooaja alguses kimbutanud vigastustest nüüdseks paranenud. "Aasta alguses oli momente, kus oli väga keeruline, aga sain nendest muredest lahti ja nüüd suudan tervelt mängida. Olen enesekindluse uuesti leidnud ja tunnen end väljakul väga hästi," kinnitas ta.

Lajali liivahooaeg piirduski ühe mänguga, sest ta mängib järgmised võistlusmängud murukattel. "Muruhooaeg on lühike ja samamoodi on murul vaja mänge saada. Eelmistel aastatel olen terve juunikuu muru peal mänginud ja teen samamoodi ka sel aastal. Plaanis on nädal aja pärast sõita Londonisse ja hakata seal treenima. Ülejärgmise nädala alguses algab Birminghamis Challengeri turniir. Loodan mängida ka Hollandis 's-Hertogenboschis toimuval ATP 250 taseme turniiril, aga seal osalemine selgub jooksvalt," ütles Lajal.