Kahevõistluse Otepää MK-etapile on registreerunud 11 riiki

MK-etapi korralduskomitee esimehe Ago Markvardti hinnangul on registreerunud võistkondade arv ootuspärane ja Otepääle jõuavad kõik praegused tipptiimid ning esikümnesse pretendeerivad kahevõistlejad. "Eriti hea meel on selle üle, et võimas kahevõistluse riik Austria tuleb suurima võistkonnaga – hetkeseisuga on kirjas kaheksa sportlast ning teenindavat personali on kaks korda sama palju kui sportlasi," ütles Markvardt ja lisas, et kahjuks on ka riike, kes erinevatel põhjustel jäävad Otepää MK-etapist kõrvale. Näiteks Läti, Poola, Šveits ja Kasahstan.

"Kui novembri lõpuks pidid kõik riigid oma osalemissoovist teada andma, siis lõplikud sportlaste nimekirjad selguvad detsembri lõpuks. Ükski riik enam lisanduda ei saa, küll saavad muutuda sportlaste nimekirjad," märkis Markvardt.

Koduse MK-etapi ettevalmistuse osas kommenteeris Markvardt, et viimase paari nädala ilmastikutingimused on lume tootmist soosinud ning samuti on maha sadanud korralik hulk lund. "Hüppemägi on üsna pea hüppevalmis – see tähendab, et kaetud võistluseks sobiliku lumekihiga," sõnas Markvardt. "Murdmaarajaga läheb veel pisut aega, ainult looduslikust lumest jääb seal väheks, kuid Tehvandi keskus on varunud piisavalt kunstlund, et rada õigeks ajaks valmis saada."

6.- 8. jaanuarini peetavat Otepää kahevõistluse MK-etappi näeb otsepildis ERR-i kanalites.