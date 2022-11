Rehemaa noorest suusakoondisest: andke meile natukene aega

Eesti meeste koondis on saanud läbi viia plaanitud laagrid, kaasa arvatud ka laager eeloleva talve maailmameistrivõistluste toimumispaigas Planicas. Meestest treenivad koondisest eraldi Alvar Johannes Alev ja Henri Roos, aga mõnes ühislaagris on ka nemad kohal.

Koondise peatreener Aivar Rehemaa eeloleva talve tulemusi prognoosida ei taha, küll aga on ta optimistlik tuleviku suhtes. "Meil on tegelikult noor meeskond, noor naiskond, me teeme esimest aastat ühiselt ja nagu ma ütlesin, andke meile natukene aega. Plaan ja ühine tegemine toimib," sõnas Rehemaa.

Kui Aivar Rehemaa suuri lubadusi ja väikseid kohanumbreid ei tihka välja käia, on Martin Himma oma mõtetes mõnevõrra julgem.

"Hetkel on kõik tehtud väga hästi. Kindlasti näitavad võistlused, milline seis on, aga ise olen väga enesekindel. Eesmärk on tehtav, aga ei ole üldse kerge. Arvan, et olen suuteline, et sõita MK-sarjas kolmekümne parema hulka. Kõik ongi uus ja nüüd on neli aastat aega, et järgmiseks olümpiaks väga heasse vormi saada ja teha Eesti suusatamise oma Jüriöö ülestõus," märkis Himma.

Eesti noorel naiste koondisel on eesmärgid veidi teised ja suunatud veidi rohkem omavanuste tiitlivõistlustele. "See hooaeg on meil kindlasti U-23 MM esikohal ja sinna kuuluvad MK-etapid ka. Kindlasti on väga äge, et Eestis MK-etapp toimub. Tahaksin kodupubliku ees edukalt esineda," tõdes Keidy Kaasiku.