Eestis toimuv MK-etapp toob ilmselt uuenduse suuskade määrimises

"Võimalik on pakkuda maailma tipprada. Kõrguste vahe on 23 meetrit. Kaheringiline võistlus, kogutõus 52 meetrit. Täiesti võrreldav maailma kõikide tippsprindiradadega," lausus Leemets intervjuus ERR-ile. "Siin on meil ligi 3000 ruutmeetrit siseruumi, mida võistluste korraldajal tavaliselt kusagilt võtta ei ole. Võistluste keskuse, sportlaste ja külaliste ala saame teha siseruumides."

"Küll aga on vaja juurde suusamäärimise pool," jätkas ta. "Kuidas sellega täpselt läheb? Oleme pakkunud FIS-ile välja, et teeme light travel ehk kerge reisimise variandi. Ehk määrime suusad kõigil ühe määrdega. Kas see saab toimuma - lõplik otsus saab olema homme."

Maailma tipptasemel uudne lahendus on paljude silmis kindlasti populaarne, sest aitab hoida kokku kulusid. "Koondised ja riigid on rääkinud sellest, et suusatamine on läinud väga kalliks," lausus Leemets. Sõidavad ringi suured määrderekkad, sportlastel on sadu paari suuski. Kuidagi on vaja kulusid vähendama hakata ja tulime Robert Peetsiga välja ideega, et teha seda maailma karika etapil."

"Kommertsvõistlustel on seda juba tehtud. Määritakse kõikidele sportlastele ühe ja sama määrdega suusad. Seda ideed on arendatud, edasi-tagasi põrgatatud. Esialgsest radikaalsest plaanist, et meie määrime kõigile on saanud see, et üks määrdemees per riik. Toimub žürii kontrolli all ja määritakse tõesti ühe määrdega kõikidele sportlastele."

"See idee on vormistatud vormi ja homme toimuval maailma karika alakinnitusel saab kinnituse või mittekinnituse ja ma pigem arvan, et saab kinnituse," usub Leemets.