Aigro pääses hooaja esimesel MK-etapil lõppvõistlusele

Aigro hüppas kvalifikatsioonis 122,5 meetrit, kogus 119,1 punkti ja sai lõppjärjestuses 30. koha.

"Hooaja esimene start ja see osutus märksa pingelisemaks, kui enne võistlust eeldasin. Hüppemäel ei tundnud ennast peale kahte treeninghüpet kindlana, kuid kvalifikatsioonihüppe suutsin teha piisavalt hea, et tagada koht homsele (laupäevasele - toim) põhivõistlusele. Loodan, et pinged on nüüd maas, suudan võistlustel end vabamalt tunda ja oma hüpped paremaks saada," rääkis Aigro pärast võistlust.

Kevin Maltsev sai kirja 106,5-meetrise õhulennu, millega ta teenis 87,8 punkti, kuid paraku lõppvõistlusele ei pääsenud. Maltsev sai kokkuvõttes 62. koha, lõppvõistlusele pääses 50 paremat.

Parima õhulennu tegi kahekordne olümpiapronks Dawid Kubacki, kes hüppas 133 meetrit ja teenis 140,5 punkti. Napilt jäi poolakale alla norralane Havlor Egner Granerud (-1,2 p). Eelmisel hooajal MK-sarja üldvõitjaks kroonitud jaapanlane Ryoyu Kobayashi lõpetas 125,3 punktiga (-15,2 p) 17. kohal.

Lõppvõistlus algab laupäeval kell 17.00.