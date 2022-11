Northug debüteerib Vasaloppetil

"Kas sa teadsid, et hetkel on 2023. aasta Vasaloppetile registreerinud 86 Petterit? Üks neist on maailma kõigi aegade paremaid suusatajaid Petter Northug jr. Norrast, kes teeb 5. märtsil Vasaloppeti debüüdi," kirjutas võistluste Instagrami lehekülg. "Vasaloppet tervitab 2023. aastal soojalt Petterit ja kõiki teisi Pettereid!"

Northug võitis karjääri jooksul neli olümpiamedalit, neist kaks kuldset ning koguni 13 maailmameistritiitlit. MM-idelt teenis norralane kokku 16 medalit. 2010. ja 2013. aastal krooniti ta ka MK-sarja üldvõitjaks.

Northug lõpetas tippsportlase karjääri 2018. aastal.