Kooli: Tänaku suhtes ei ole kriitiline Soome meedia, vaid endised ralliässad

"Kõigepealt rõhutaksin seda, et ma ei ole spordiajakirjanik ja veel vähem olen ma ralliajakirjanik, küll aga olen ma suur spordihuviline ja loomulikult ka rallimaailmast suuremad nimed, olulisemad sündmused jäävad silma. Ott Tänak ainuüksi juba sellepärast, et ega eestlastest maailmameistreid ju väga palju ei ole. Erinevalt Soomest, kus maailmameistrid rallis on rohkem kui maailmameistritiitleid jäähokis," rääkis Kooli Vikerraadio saates "Spordipühapäev". "Ralli, kõigepealt tuleb meeles pidada, on soomlaste jaoks üks rahvussportidest. Samamoodi nagu jäähoki. Ja seetõttu soomlased suhtuvad rallisse ja kõigesse, mis sellesse puutub, väga ebasoomlaslikult emotsionaalselt, võib isegi öelda."

"Ja loomulikult Ott Tänaku otsus mitte Hyundais jätkata on olnud ka Soome rallirubriikide põhiuudis põhimõtteliselt," lisas Kooli. "Kõik see, mis sellega seondub, mida ta edasi teeb, kuidas see mõjub loomulikult soomlaste positsioonidele, kas keegi kaotab oma koha kusagil tiimis. Sellest on nüüd põhimõtteliselt kõik need päevad pärast Kataloonia ralli lõppemist Soomes väga-väga palju kirjutatud."

Eelmisel nädalal jõudsid Eesti meediasse infokillud, kuidas Soome ajakirjanduses kirjeldati Ott Tänakut kui ülbet inimest ja et tema käitumine ei ole aktsepteeritav. Kas need on välja nopitud killud või kas tõesti põhjanaabrid ei oska meie maailmameistrit kohe üldse hinnata?

"Kui ma vaatan pikema aja peale Ott Tänakut puudutavat kajastust, siis üldplaanis on see ju neutraalne. Ma ütleks, et Ott Tänakut on kujutatud meediapildis palju aastaid eelkõige statistiliselt, pluss on edasi antud siis seda, et mida Ott ise on kusagil intervjuudes öelnud," arutles Kooli. "Aga Ott Tänaku karjääri vältel on muidugi kaks suurt sündmust. Üks on 2019. aastal Toyota mahajätmine ja teine on nüüd siis Hyundaist lahkumine. Nende ümber on loomulikult palju kirglikumalt pealkirjastatud uudiseid."

"Ott Tänaku loomuomadused on tõusnud esile eelkõige seoses küsimusega, kas tal on tagasiteed Toyota tiimi. Sellepärast et kolm aastat tagasi, kui ta sealt lahkus… see info on nüüd küll sellise üldise uudisfoonina või uudisvaibana justkui katnud kõiki kajastusi, et ta ei lahkunud väga sõbralikult. Paljudes uudistes on korratud seda, et olid vastuolud mingite tiimiliikmetega. Tõsi küll, näiteks uudistekanal MTV kirjutab, et suurem osa või sisuliselt kõik need inimesed, kellega Ott Tänakul olid kõige suuremad probleemid Toyota tiimis, on tiimist juba lahkunud," jätkas Kooli. "Tõsi, nimesid ei nimetata, aga selline infokild läbi käib. Ja siinkohal tuleb vahet teha ka sellel, mis on meediakajastus. Ma ei ole näinud Tänakusse väga kriitiliselt suhtunud selliseid toimetajapoolseid kommentaare või arvamuslugusid. Küll aga on kriitiliselt suhtunud mõned endised ralliässad, keda on intervjueeritud."

"Võib-olla kõige rajum tekst oli pärit ajalehes Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat 26. oktoobril avaldatud endise ralli maailmameistri Markus Grönholmi intervjuust. Grönholm on suhteliselt otsekohene mees ja siin ta ikka põrutab päris kõvasti," nentis Kooli. "Kõigepealt ta ei pidanud väga tõenäoliseks seda varianti, et Ott Tänak oma karjääri nüüd lõpetab, kui mõtleme tuleviku peale. Aga siis läksid kohe liikvele spekulatsioonid, kuhu siis. Üks on Ford, eks, M-Sport. Ja põhimõtteliselt ütleb Grönholm selles intervjuus seda, et Ford võib-olla ei võtaks Tänakut väga meelsasti tagasi ja viitab sellele, et aastatel 2011-2017, kui Ott seal sõitis, oli vastuolusid. Ja ta viitab sellele, et Tänaku käitumine on omalaadne ja siis põrutab otse, et ega see Ott mingi väga tore tegelane ausalt öeldes ei ole. Ega ta rohkem ei ava seda, aga viitab siis sellele, et tegemist on raske iseloomuga sportlasega ja seetõttu võib-olla Fordis või M-Spordis ei igatseta teda tingimata väga tagasi."

"Õigemini ta ütleb, et Malcolm Wilson ehk siis Fordi juht ei igatse võib olla väga tagasi. Samas ta ütleb, et M-Sport vajab ikkagi staarsõitjat," lisas Kooli. "Ja teine küsimus esitatakse muidugi Grönholmile seoses Toyotasse tagasiminekuga ja selle peale ta suisa pahvatab, et kohe kindlasti Tänak Toyotasse tagasi ei saa, see oleks täiesti mõeldamatu, see lõhuks ära selle tiimi dünaamika ja selle harmoonia, mis seal praegu on. Ja ta sisuliselt pööritab silmi ja raputab pead selle peale."

Räägitakse just eelkõige sellest, et Kalle Rovanperä ainus tõsiseltvõetav konkurent, kui neil on võrdselt head autod, on Ott Tänak. Kas see ongi nii lihtne, et kuna Ott Tänak on nende värske maailmameistri ja superstaari suurim konkurent, on see mõistetav, et võib-olla natukene ka meeldib välja otsida selliseid momente, mis ei näita Ott Tänakut ehk kõige paremas valguses? "Isegi näiteks tiimiliidrite seas ei tähelda sellist soovi, sellepärast et Jari-Matti Latvala, kes ju Toyota tiimi juhib praegu, ka tema käest on palju Tänaku kohta küsitud, tema on jäänud väga väljapeetuks, tema ei ole näiteks öelnud, et Tänakul ei ole mingit võimalust siia tagasi tulla. Tema on isiklikes hinnangutes jäänud suhteliselt neutraalseks," rääkis Kooli. "Ja Marcus Grönholmil ei ole jälle justkui põhjust tunda mingisugust konkurentsi. Mul on tunne, et kõik, kes on näinud Ott Tänakust tehtud filmi, on ju ka natukene näinud seda, et Otil on erinevaid külgi ja võib-olla need tõesti võimenduvad siin Soome meedias. Mina näiteks ei tea, mille põhjal Marcus Grönholm ütleb, et Ott Tänak ei ole väga mõnus tegelane, kas ta siis on kuulnud midagi, kas ta siis on näinud midagi. Minu teada ta ei ole Otiga väga palju ikkagi kokku puutunud."

"Samas jälle, kui vaadata tulevikuspekulatsioonide peale, siis ega Jari-Matti Latvala ei ole otseselt välistanud Ott Tänaku maabumist ka Toyota tiimi. Tõsi küll, Soome ajakirjanduse käsitus sellest on rohkem see, et Toyota võib kõige kõrgemal tasandil ehk Jaapanis, kui Akio Toyoda otsustab, et ma tahan Tänakut oma tiimi, siis põhimõtteliselt võidakse Jari-Matti Latvala arvamusest üle sõita. Latvala jääb ka selle kohta küsimusele vastates delikaatseks, ütleb, et juhul kui selline otsus tehakse, siis me peame arutama, kas see on tiimi jaoks hea otsus, kas see on üleüldse terve rallisarja jaoks hea otsus. Et kolm võib-olla võimast nime on samas tiimis ja samas ütleb nii Latvala kui ka paljud teised, keda Soome ajakirjandus on intervjueerinud, et keegi ei eita seda, et Tänak on kiire ja tõesti, koos Rovanperäga nad on praeguse aja kaks tippsõitjat, seda ütleb ka Jari-Matti Latvala. Aga siin spekulatsioonid jah, pigem käivad sellel tasandil, kas see on hea mõte, et koondada kõik kõvad tegijad ühte tiimi. Mida see tähendaks ralli jaoks, kui huvitav ta siis lõpuks on?"