Ott Tänak: uueks aastaks mul lepingut ei ole

"Suhete tasandil on meil jätkuvalt head suhted ja tiimisiseselt oleme eesootavaks ralliks valmistanud nagu oskame, et ka Jaapanis saaksime olla võimalikult heal tasemel! Hyundai meeskonnas on palju väga häid inimesi ja nad on mind nende aastate jooksul palju toetanud. Ühtegi võitu WRC sarjas ei tohiks alavääristada ning ükski võit ei tule ilma meeskonna koostööta," rääkis Tänak Betsafe'ile enda praegustest suhetest Hyundai tiimiga.

"Oleme analüüsinud viimast Hispaania rallit ja üritanud leida võimalusi erinevate detailide ja seadistuse parandamiseks. Testida ülemere ralliks ei saa, aga enne starti on siiski testikatse, kus meil on võimalik mõningaid asju proovida," lisas ta.

Küsimusele, kas ta jätkab uuel hooajal rallisõitjana, vastas Tänak: "Hetkel ei ole mul kahjuks midagi öelda uue aasta rallimaailma plaanide kohta. Hyundai leping lõpeb mul õige pea ja järgmiseks aastaks mul midagi ei ole."

"Vahel on ehk raske mõista, miks endast lugu pidavad inimesed sellisel kujul meedias klatšivad, aga järelikult on see vajalik ja päeva lõpuks on see kõik müra, mida meil ei ole tegelikult oma igapäevaellu vaja. Elus on palju toredamaid asju kui kollase ajakirjanduse saunalood," kommenteeris Tänak erinevaid spekulatsioone, mis tema kohta on meedias välja käidud.

Autoralli MM-sarja viimane etapp ehk Jaapani ralli algab neljapäeval testikatsega, mis sõidetakse Eesti aja järgi öösel kell 2.01, esimene kiiruskatse on kavas hommikul kell 10.38. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.