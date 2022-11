Hyundaist lahkuva Tänaku asemele tuleb järgmisel hooajal Esapekka Lappi

Järgmine aasta on Lappi jaoks viies hooaeg kuuest, kus ta sõidab uues meeskonnas. Ta siirdus Toyotast Citroëni ja seejärel M-Sporti. Pärast seda liitus ta uuesti Toyotaga ning 2023. aastal hakkab soomlane esindama Hyundai meeskonda.

31-aastane soomlane on sel hooajal jaganud Toyota Yarist Sebastien Ogieriga ja suutis seitsmest etapist kolmel tulla pjedestaalile. Vaatamata sellele, et ta on osalenud veidi enam kui pooltel etappidel, on ta suutnud võtta 14 katsevõitu.

Eelmisel kuul teatas Ott Tänak, et lahkub Hyundaist aasta varem, kui oli planeeritud ning järgmisel nädalal peetav Jaapani ralli on tema viimane etapp Hyundai roolis.

DirtFishi allikad viitavad sellele, et Lappi liikumise puhul Hyundaisse, on suur kaotaja tõenäoliselt Andreas Mikkelsen, kes oli valmis Hyundaisse naasma.

DirtFish rääkis Mikkelseniga neljapäeval, kui polnud veel teada, et Lappi liitub Hyundaiga, ja ta tunnistas, et on Hyundaiga läbirääkimisi pidanud, kuid lisas, et midagi kindlat ei ole. Alzenaus asuv meeskond oli võtnud ühendust ka Kris Meeke'iga, et rääkida tema võimalikust naasmisest WRC-sse.

Hyundai meeskonna direktori asetäitja Julien Moncet ütles DirtFishile: "Praegu on paljude sõitjate ümber palju spekulatsioone järgmise aasta kohta. Meie 2023. aasta koosseis on veel täpsustamata ja sellest teatatakse õigel ajal. Hetkel on meie põhifookus Jaapani rallil."