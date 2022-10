Tänak: lõpetasime ühes tükis ja kogusime ohtralt kasulikke andmeid

Tänaku sõnul ei leidnud ta nädalavahetuse jooksul head tunnetust ning jõudlusest jäi natuke puudu.

"Kindlasti on olnud pikk nädalavahetus. Esimesel päeval oli meil paar hübriidprobleemi, kuid peale selle oli sõit üsna sujuv. Jõudlusest on meil natuke puudu olnud ja ma pole tegelikult suutnud autos tasakaalu leida ega seda enda jaoks tööle panna," kommenteeris Ott Tänak peale võistlust.

Tänaku sõnul on Kataloonia ralli väljakutseid pakkuv, kus on oluline just hea tunnetus. Eestlane jäi nädalavahetusega selles osas rahule, et lõpetas võistluse ühes tükis ning meeskond sai palju olulisi andmeid.

"Hispaania ralli on väljakutseid pakkuv ralli, peaaegu nagu võidusõidurada, kus auto jõudlus tähendab palju ning oluline on hea tasakaal ja tunnetus. Sellegipoolest lõpetasime ralli ühes tükis ja saime mõned punktid ning kogusime ohtralt kasulikke andmeid. Jaapan on kõigile uus, seega peame ootama, kuni jõuame sinna kohale, et sellest rohkem teada saada," ütles Tänak peale võistlust.