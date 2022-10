Viljar Voog Tänaku otsusest: see ei tulnud Eesti spordisõbrale üllatusena

Ott Tänak andis pühapäeval teada, et hooaja lõppedes lahkub ta Hyundai meeskonnast.

"See oli üks suur etendus suurest tülist, kus kõik tegid head nägu. Küsimus oli see, millal see punkt pannakse. See, et need teed lähevad lahku aasta enne seda kui leping pidanuks lõppema, ei tulnud Eesti spordisõbrale üllatusena," ütles Õhtulehe sporditoimetuse juhataja Viljar Voog.

Voogi sõnul on oluline mainida, et Tänak on ka Rally2 klassis koos Markko Märtiniga ühe tiimi omanik, millest väga palju ei räägita.

"Tahaks uskuda, et seda karjääri lõpetamist ei tule. Üks asi, mis selle asja juures on väga oluline ja millest ei ole väga palju räägitud on see, et tegelikult ei ole Tänak mitte ainult sõitja vaid Rally2 klassis sõitva tiimi üks omanikest koos Markko Märtiniga," kommenteeris Voog.

Tänak on varasemalt sõitnud nii M-Spordi ridades kui ka Toyota all. Voogi sõnul on mõlemal meeskonnal omad plussid ja miinused. "Kui ta ise saaks valida, siis M-Sport oleks talle kindlasti kodusem. M-Sport on eratiim, Fordi tugi on seal väike ja eksmaailmameistri rahanumber ei ole väike. Toyotas sallitakse Tänakut vähem. Nende sisekliima praegu on väga hea ja nad ei tahaks seda muuta, aga see mida tahab rallitiim Soomes ja mida mõtleb peakontor Jaapanis - need asjad ei pruugi päris kokku minna," lisas Voog.

Tänak on rääkinud karjääri lõpetamisest seoses perekondlike põhjustega, mis ei ole laiemale avalikkusele teada. "Kes tahab teada, see kindlasti teab. Kuna tegu on delikaatse teemaga, siis ei ole Rahvusringhäälingu eetris mõtet hakata kellegi kolmanda inimese eraelu lahkama. Selleks puudub põhjus. Kui need perekondlikud hädad oleksid piisavalt tõsised, et ta ei lööks järgmine aasta kaasa, oleks ta selle välja öelnud. Võimalik, et ta lööb kaasa vähendatud graafikuga," ütles Voog.