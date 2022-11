M-Spordi juht Tänaku palkamisest: üsna kallis variant

Peale Kataloonia rallit teatas 2019. aasta ralli maailmameister Ott Tänak, et lahkub Hyundai meeskonnast selle hooaja lõpul.

"See on minu isiklik otsus ja olen sellele pikalt mõelnud. Ma austan meeskonda väga. Tunnen, et olen oma karjääris selles punktis, et vajan uut väljakutset," selgitas Tänak pressiteates.

Pärast Hyundai meeskonnaga lepingu lõpetamist seostatakse Tänaku nime M-Sport Fordiga.

M-Spordi selle hooaja tulemused on olnud nõrgad, hoolimata sellest, et Sebastien Loeb võitis hooaja avavõistluse Monte Carlos. Meeskonna esinumber Craig Breen pole ootusi täitnud ning seetõttu oleks staarsõitjat vaja, kirjutab Iltalehti.

"Realistlikult hinnates on see üsna kallis variant. Kindlasti oleks tal tore meie tiimiga liituda, kuid seda on raske teoks teha, tunnistab M-Spordi tiimijuht Richard Millener Iltalehtile.

M-Spordi rivaalid Hyundai ja Toyota on tehasemeeskonnad, kuid M-Sport võistleb oluliselt väiksema eelarvega.

"Kas tema (Tänaku) jaoks oleks tark otsus liituda meeskonnaga, mis ei suuda tulevikuväljavaateid tagada samamoodi nagu tehasemeeskond? Ainult tema saab sellele vastata," lisas Millener.

"Meil ​​on veel aega, kuid igal juhul oleks meile suureks väljakutseks piisava eelarve leidmine," rõhutab meeskonna boss.

Lisaks M-Spordile on Tänakut seostatud ka Toyotasse naasmisega. Tänak sõidab Hyundai eest oma viimase võidusõidu järgmisel nädalal Jaapanis.