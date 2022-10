Ott Tänak lahkub hooaja lõppedes Hyundai meeskonnast

Tänak liitus Hyundai meeskonnaga 2020. aastal, kuid selle hooaja lõpul lahkub eestlane tiimist.

Tänak on Hyundai all sõites võitnud viis rallit, saanud 15 pjedestaalikohta ning võtnud 101 katsevõitu.

Eestlase otsus lahkuda sattus ajale, mil Hyundai meeskond komplekteeris tiimi järgmiseks hooajaks. Meeskond austab sõitja palvet ja mõtiskleb koos paljude positiivsete hetkede üle, hoolimata kohati tekkinud raskustest.

"See on personaalne otsus, mille olen teinud hoolikalt kaaludes. Siiski tunnen, et olen oma karjääris sellises etapis, kus pean asuma uuele väljakutsele. Meil on viimase kolme hooaja jooksul olnud hea partnerlus ja ma olen saavutatu üle uhke. Oleme teinud koos kõvasti tööd, et rasketest hetkedest üle saada. Sel aastal näitasime, et oleme liikunud õiges suunas. Selle hooaja teine osa on näidanud jõudlust, mida oleme võimelised saavutama, kui asjad toimivad, kuid minu jaoks on aeg millegi uue jaoks. Tänan meeskonda mõistva suhtumise eest ja soovin neile kõigile head," ütles Ott Tänak.

"Oti lahkumine on pettumus, kuid see on otsus, mida peame aktsepteerima ja austama. Ta on kahtlemata üks maailma parimaid sõitjaid. Pandeemia mõjutas meie esimest aastat koos töötamist. Sel aastal oleme seisnud silmitsi uute hübriideeskirjadega, mis on kindlasti olnud väljakutseid pakkuvad. Ott on näidanud üles tõelist juhtrolli, et sundida ennast ja meeskonda täiustusi tegema ja võiduteedele tagasi pöörduma. Hiljuti oleme oma Hyundai i20 N Rally1-ga positiivse hoo sisse andnud. Jääme teda igatsema, kuid see on ka võimalus end kokku võtta ja uuesti üles ehitada. Mõtlesime juba tõsiselt oma 2023. aasta meeskonna koosseisu üle, nii et kuigi see otsus ei olnud see, mida me tahtsime, avab see meile järgmiseks hooajaks valmistumisel erinevaid võimalusi. Soovime Otile ja Martinile nende edaspidiseks parimat," ütles Hyundai meeskonna asedirektor Julien Moncet.