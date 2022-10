Ott Tänak: Hyundai on konkurentidega võrreldes aasta jooksul enim arenenud

Eesti rallipiloot Ott Tänak tõdes Betsafe'i portaalile Kataloonia etapi eel antud intervjuus, et kuigi Hyundai on hooaja jooksul teinud konkurentidega võrreldes suuri edusamme, on arenguruumi veel kõvasti – muu hulgas tuleb auto paremaks saada vahelduvates oludes, kus kuiva ilma kõrval pakub ilmataat ka vihma.

Kataloonia MM-ralliks testida ja valmistuda sai Tänak vaid ühe päeva Hispaanias. Pärast Katalooniat leiab novembris aset hooaja viimane, Jaapani etapp. "Kuna väljaspool Euroopat toimuvate võistluste tarvis testida ei tohi, siis oli see viimane test selle aasta võistluste tarvis," märkis Tänak intervjuus Betsafe'ile.

Kuna soomlane Kalle Rovanperä suutis Uus-Meremaal enda esimese MM-tiitli ära kindlustada, siis on hooaja viimased kaks rallit Eesti rallimehe sõnul mõneti igavad, kus otseselt enam midagi saavutada ei ole. "Mõlemad rallid on samas ägedad asfaldirallid, kus tuleb leida motivatsioon rallist endast," sõnas ta.

Varasematel aastatel oli Kataloonia ralli näol tegu segaetapiga, mida alustati kruusal ja lõpetati asfaldil, kuid eelmisel aastal toimus see üle pika aja esimest korda vaid asfaldil.

"Kataloonia on traditsiooniliselt olnud ikka puhas asfaldiralli ja ma usun, et sellisel kujul peaks ta ka olema," ütles Tänak vastuseks küsimusele, kumb variant Kataloonia rallist temale rohkem meeldib. "Teed on siin parimad asfaltteed, mida maailmas leida õnnestub ja neid tuleks maksimaalselt ära kasutada."

Sõitjate jaoks ei ole Eesti piloodi sõnul suures pildis vahet, mis kujul ralli toimub, kuid erinevatel teekatetel toimuv ralli nõudis meeskondadelt palju suuremat pingutust ja kulutusi. "See oli omamoodi väljakutse, mida paljud siiski nautisid," märkis ta. Praegu on aga tegu ralliga, mis on oma siledate ja kiirete teede poolest kõige sarnasem ringrajale.

Hyundai auto, mis alustas hooaega Toyota ja M-Spordi kannul, on Tänaku kinnitusel hooaja jooksul konkurentidega võrreldes kõige rohkem edasi arenenud. "Olime esimesed pool aastat väga kehvas seisus ja suve alguses suutsime edasi areneda, aga meil on jätkuvalt palju tegemata tööd ja näeme mitmeid valdkondi, kus saame lihtsalt edasi areneda," sõnas ralliäss.

Küsimusele, kas tõsiasi, et Kataloonia rallit pole Tänakul seni võita õnnestunud, lisab stardi eel motivatsiooni või tekitab hoopis veidi ebakindlust, vastas ta, et rallisid saab võita siis, kui selleks on olemas vahendid. "Hispaanias loeb ainult puhas kiirus ja samas on tegu ralliga, kus auto peab hästi toimima," märkis ta. "Sõitjana on siin keeruline auto võimekust või puudujääke ainult sõiduga kompenseerida."

Thierry Neuville ütles hiljuti intervjuus WRC ametlikule kanalile, et Hyundai ei ole vihmase ilma korral konkurentsivõimeline ja seda kinnitas omalt poolt ka Tänak.

"Vahelduvates oludes oleme hetkel tõepoolest nõrgad ja seda on keeruline kuidagi selgitada või sellele lahendusi pakkuda, seega esmalt tuleb leida põhjuseid, miks see nii on," nentis ta.

Kataloonia ralli algab neljapäeval, 20. oktoobril testikatsega, esimene kiiruskatse sõidetakse reede, 21. oktoobri hommikul. ERR-i spordiportaal vahendab ralli käiku otseblogis.