Latvala vihjas, et Toyota koosseisus võib muudatusi tulla

Toyota rallitiimi pealik Jari-Matti Latvala vihjas intervjuus kodumaa meediale, et Ott Tänaku otsus hooaja lõpus Hyundaist lahkuda on üleminekuturul kaarte seganud.

Rallitiimid valmistuvad praegu hooaja viimaseks MM-etapiks Jaapanis ning kuigi Toyotal on nii individuaalne kui võistkondlik tiitel juba nii-öelda kotis, pole järgmise hooaja sõitjate nimekiri pärast Ott Tänaku otsust Hyundaist lahkuda veel selge. Iltalehti kirjutab, et Toyotast lahkub Hyundaisse Esapekka Lappi, kes viib tiimist kaasa ka kamaluga oskusteavet.

"Kuu aega tagasi tundus see [sõitjate nimistu] üsna selge, aga muudatused on võimalikud. Midagi pole veel ametlikult kindel," rääkis Latvala laupäeval Iltalehtile.

Soome väljaande konkreetsele küsimusele, kas enne hooaja lõppu tuleb üleminekute kohta veel mõni suur uudis, vastas Toyota tiimiboss: "ütleme nii, et muudatused on õhus. Kõik ei ole nii sirgjooneline, kui see oli kuu aega tagasi."