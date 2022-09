Tänak: pean kaaluma, kas karjääri jätkata

Viimastel nädalatel on palju räägitud sellest, kas Tänak jätkab järgmisel hooajal sõitmist Hyundais või taasliitub Toyota või M-Spordiga. Nüüd rääkis saarlane Prantsusmaa portaalile Autohebdo, et võib üldse karjäärile joone alla tõmmata.

"Ma ei ole veel midagi otsustanud," vahendab Autohebdo Tänaku sõnu. "Mul on tõepoolest kehtiv leping, aga küsimus pole ainult selles, millises meeskonnas jätkan. Lisaks pean kaaluma, kas tahan üldse karjääri jätkata. Mul pole selle valiku tegemisel mingit survet, ehk ma ei tea, millal oma otsuse langetan," lisas kolme aasta tagune maailmameister.

"See pole seotud minu selle hooaja tulemustega. Kõigepealt tahan näha, milliseks kujuneb aasta lõpuks olukord minu perekonnas ning siis teen otsuse, kas jään oma abikaasale toeks või jätkan karjääri," lisas Tänak.

Perekondlikel põhjustel jättis Tänak vahele ka eelmise MM-hooaja viimase etapi Monzas. Kui eestlane võitis augusti esimesel nädalavahetusel Soome ralli, ütles ta finišiintervjuus: "Ainus asi, mida tahan öelda, on see, et raskel ajal on see kõik tänu mu abikaasale. Ta on mind nii tugevalt toetanud ja olen tema üle väga uhke. Armastan sind väga!" sõnas Tänak tookord kaamerasse.