Rovanperä mänedžer: Tänaku ainus variant on koju jäämine

Jouhki rääkis Iltalehtile antud usutluses, et Tänaku lahkumine Hyundaist tuli talle üllatusena. "Kuulsin muidugi igasuguseid kuulujutte, kuid ma ei arvanud, et Hyundaist lahkumine tõeks saab."

Rallimaailmaga hästi kursis oleva soomlase sõnul pole Toyota ega M-Sport Tänakule sobilikud variandid. "Toyota pole tema jaoks kindlasti võimalus. M-Spordi puhul näevad kõik, et tiimi tase on võrreldes teistega drastiliselt alla käinud. Seal pole arenduseks ligilähedaseltki nii palju raha, kui on Toyotas ja Hyundais. Miks peaks Tänak M-Sporti minema, kui ta ei saavuta seal midagi?".

Toyota pealik Jari-Matti Latvala on varasemalt öelnud, et soovib 2023. aasta hooajal näha samasugust koosseisu nagu tänavu ehk meeskonnas jätkaksid Rovanperä, Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi. M-Spordil on küll vaba sõitjakoht olemas, kuid meeskonna juht Malcolm Wilson on esmajärjekorras ühendust võtnud Hyundaiga koostöö lõpetanud Oliver Solberg'ga.

Jouhki arvates on Tänakul tulevaks aastaks ainult üks võimalus. "Minu arvates on tema ainsaks reaalseks variandiks koju jäämine." Soomlane viitas ka Tänaku varasemale sõnavõtule, kus eestlane rääkis soovist perega rohkem aega veeta. "Soov oma perega rohkem aega veeta on hea põhjendus".

Käimasoleva hooaja viimane ralli sõidetakse 10.-13. novembrini Jaapanis.