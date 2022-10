Neuville: Tänaku otsuses mängib suurt rolli, kes hakkab Hyundaid juhtima

Hyundai rallimeeskonnal pole tänavu olnud lihtne aasta, Kalle Rovanperä esimene MM-tiitel oli juba suvel sisuliselt vormistamise küsimus ning Andrea Adamo lahkumise järel pole siiani leitud täiskohaga tiimipealikku. Ott Tänak sõnas augusti lõpus, et seni Hyundai juhi kohuseid täitnud Julien Moncet ei peaks täiskohaga tiimibossiks saama.

Lahtine on ka Tänaku tulevik. 2019. aasta maailmameister võib jätkata Hyundais, aga teda on seostatud ka Toyota ja M-Spordiga ning Prantsusmaa väljaanne Autohebdo kirjutas kaks nädalat tagasi, et õhus on ka võimalus, et Tänak võib teha vaheaasta või karjääri sootuks lõpetada.

"Ma ei arva, et Ott lõpetab nii vara," rääkis Neuville reedel avaldatud intervjuus DirtFishile. "Tean, et tal on kodus olnud keerulised ajad, aga tulemused annavad talle vajalikku motivatsiooni. Nagu me kõik, ootab ta uudiseid, kes hakkab meie tiimi tulevikus juhtima. Ma arvan, et see mängib tema otsuses suurt rolli," lisas belglane.

Kes peaks siis Neuville'i arvates tiimijuhiks saama, et Tänak Hyundaist ei lahkuks? "Ma ei tea. Tiimi peaks juhtima inimene, kes on võimeline tegema seda, mida me praegu vajame. Peame saama inimesed koostööd tegema ning sama köiepoolt tõmbama," sõnas ta.