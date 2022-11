Tänak Jaapani ralli eel: loodan, et lõpetame hooaja kõrgel noodil

Autoralli MM-sarja hooaja viimane etapp sõidetakse Jaapanis. Eesti ralliduo Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks on see viimane etapp Hyundai roolis.

Jaapani ralli pidi toimuma juba kahel eelmisel aastal, kuid jäi koroonapandeemia tõttu ära. Tänak ja Järveoja sõidavad Jaapani rallit esimest korda, mistõttu pakub etapp kindlasti väljakutseid.

"Jaapani ralli saab olema meie jaoks väljakutseid pakkuv, sest tegemist on uue ralliga meie jaoks, nii et mul isiklikult pole liiga palju teavet selle kohta, mida oodata. Kogume info kokku ja katsume valmis olla nii palju kui võimalik. Pärast kolme Hyundaiga veedetud aastat jääb see minu viimaseks ralliks, nii et ma loodan, et leiame sealsetel teedel hea tunde ning lõpetame hooaja ja meie partnerluse kõrgel noodil," ütles Tänak.

Jaapani ralli toimub 10.– 13. novembrini.