Fourmaux jääb Jaapani rallilt eemale

M-Sport Ford teatas, et prantslane Adrien Fourmaux ei osale järgmisel nädalal toimuval autoralli MM-sarja viimasel etapil Jaapanis (10.– 13. november).

Fourmaux pidi WRC hooaja viimasel võistlusel sõitma Puma Rally1 autoga, kuid M-Spordi meeskond võttis vastu otsuse, et prantslane Jaapanis ikkagi ei stardi.

M-spordi sõnul oli otsus vastastikune ja tingitud eelarvepiirangutest.

"Kahjuks peame kinnitama, et Adrien Fourmaux ei võistle järgmisel nädalal Jaapani rallil. Kuna kaugemal asuvate rallidega kaasnevad suured kulud, arvasid nii meeskond kui ka Adrien, et kõigi huvides on keskenduda Adrieni programmile 2023. aastal," seisis M-Spordi avalduses.

Prantslane Fourmaux on läbi elanud raske hooaja, mida on varjutanud õnnetused Monte-Carlos, Horvaatias, Itaalias ja Belgias.

Kreeka ja Uus-Meremaa rallilt jäi Fourmaux eemale, kuid Kataloonias oli ta taas sõitmas ning saavutas seal üldarvestuses kaheksanda koha.