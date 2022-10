ROK-i president kaitses venelasi: sportlased ei tohiks olla oma valitsuse ohvrid

Rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i presidendi Thomas Bachi sõnul ei tohiks Venemaa ja Valgevene sportlasi karistada nende valitsuse tegude tõttu, kuigi lisas, et senised sanktsioonid peaksid edasi kehtima.

Bach rääkis Lõuna-Koreas Soulis toimuval rahvuslike olümpiakomitee kongressil ligi tund aega kestnud kõnes, et Venemaa hiljutine eskalatsioon Ukrainas on olümpiahartaga vastuolus ning tõestuseks, et Venemaa ja Valgevene sportlaste ning valitsuste vastu kehtestatud sanktsioonid "peavad ja jäävad" kehtima.

Küll tõdes ROK-i president, et mainitud riikide sportlastele kehtestatud võistluskeelud panevad ROK-i lahendamatu dilemma ette. "Need puudutavad sportlasi, kes ei alustanud seda sõda, kes ei ole selle sõja eest vastutavad. Sportlased ei tohiks iialgi olla oma valitsuse poliitikate ohvrid," ütles Bach.

"Me ei saa kinni pidada ühest oma eesmärgist, milleks on sportlaste kaitsmine ja kogu maailma ühendamine. Selles unikaalses olukorras oleme soovitanud sportlaste kõrvale jätmist lihtsalt nende kodakondsuse tõttu. Täna on selleks Venemaa ja Valgevene, aga kui laseme poliitikal spordi üle võtta, siis homme olete selleks teie," lisas Bach.

"Seda sõda pole algatanud Venemaa inimesed, Venemaa sportlased, Venemaa olümpiakomitee ega ROK-i liikmed Venemaal. Sanktsioone saab kehtestada ainult neile, kes on vastutavad," jätkas Bach tiraadi.

Et Venemaa ja Valgevene said ROK-i liikmetena kongressil osaleda, otsustas Läti olümpiakomitee kolmapäeval istungit boikoteerida. Kriitiline oli ka Taani olümpiakomitee, mille president Hans Natorp ütles: "kohal on Venemaa ja Valgevene olümpiakomiteed, aga siin pole Ukrainat [kes liitus kongressiga virtuaalselt]. Peaks olema vastupidi, me vajame ühtsust."

"Ühtsus tähendab ka seda, et me oleme demokraatlik organisatsioon ja peame austama selget enamust," vastas Bach. Lisaks kritiseeris ROK-i president Natorpi, sest taanlane kasutas sõna "venelased". "Me ei kohtle kõiki ühtemoodi nende valitsuse tegude tõttu," ütles Bach.