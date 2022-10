Ukraina olümpiasportlane: Bachi sõnavõtt näitas, et ROK toetab terroriste

Bach rääkis Lõuna-Koreas Soulis toimunud ANOC-i assambleel, et Venemaa sõjaline pealetung Ukrainas on olümpiahartaga vastuolus, mistõttu peavad Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud sanktsioonid kehtima jääma.

Samas lisas Bach, et selline otsus on pannud ROK-i "lahendamatu dilemma" ette, sest sanktsioonid puudutavad sportlasi, kes tegelikult oma valituse tegude eest ei vastuta. Ühtlasi lükkas Bach tagasi mõnede riikide kriitika seoses Venemaa ja Valgevene esindajate osalemisega ANOC-i assambleel.

Näiteks Taani esindus lahkus Venemaa olümpiakomitee presidendi kõne ajal saalist, ent Bach olevat Taani olümpiakomitee presidenti Hans Natorpi kutsunud üles "austama selget enamust", kui taanlane venelaste ja valgevenelaste osalemise kohta vastuväiteid esitas.

ROK-i presidendi mitmed teravust tekitanud väljaütlemised ja argumendid ärritasid Ukraina olümpiasportlast Vladõslav Heraskevõtši, kes asus ühismeedias Bachile vastuväiteid esitama.

Bachi sõnul ei alustanud Ukraina sõda Venemaa rahvas, kuid Heraskevõtš märkis, et "venelased olid need, kes korraldasid Ukrainas ukrainlaste genotsiidi" ja lisas, et "Vladimir Putini valitsus nautis Venemaa rahva toetust".

Samuti seadis ta kahtluse alla Bachi väite, et "sõda ei alustanud Venemaa sportlased, Venemaa olümpiakomitee või ROK-i liikmed Venemaal", ning rõhutas, et Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov, Ukrainas sõjas võitlevad sportlased ja need, kes kogunesid märtsis Lužniki staadionile Putini meeleavaldusele, ei saa vastutusest kõrvale hiilida.

Heraskevõtš mõistis hukka ka Bachi väite, et "poliitiline maailm muutub üha enam killustatuks, vaenulikuks ja polariseerunuks," vastates, et see võrdub üleskutsega "terroristide ja nende sõjapropaganda sallimisele, mida Venemaa sport aktiivselt toetab".

Bach hoiatas oma kõnes ROK-i, et "kui laseme poliitikal spordi üle võtta, siis homme võetakse meid", ja nõudis, et olümpialiikumine peaks seisma vastu "spordi täielikule politiseerimisele". Heraskevõtši sõnul näitas see, kuidas Bach "näeb Venemaa sportlasi ja ametnikke ohvritena" ja meenutas, et "Venemaa on juba kolm korda olümpiarahu rikkunud."

Viimane väide, millele Heraskevõtš vastas, oli Bachi nõudmine, et "sanktsioone saab ja tuleb kehtestada ainult neile, kes on millegi eest vastutavad". Ukrainlane tõi välja, et Lõuna-Aafrika Vabariiki hoiti Apartheidi tõttu rahvusvahelisest spordist eemale 28 aastat.

Heraskevõtš lõpetas oma vastulause viitega ajaloole. "Kokkuvõtteks ütlen, et see on järjekordne samm, millega ROK terrorismi heaks kiidab. Kõik see meenutab väga 1936. aasta Berliini olümpiamänge. Pärast teist maailmasõda tunnistas ROK oma vigu ja vabandas, aga nagu me näeme, ei õpi ROK mineviku vigadest ja kordab neid uuesti."