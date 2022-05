Bach kaitseb ROK-i venelastest liikmeid: kõikidesse ei saa suhtuda ühtmoodi

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse andis ROK teada, et spordialaliidud võiks Venemaale planeeritud võistlused viia üle teistesse riikidesse ning Venemaa ja Valgevene sportlased ja ametnikud tuleks võistlustelt eemaldada.

Siiski pole Bach nõus sanktsioneerima ROK-i venelastest liikmeid. Nii saavad reedesel istungil osaleda ka teivashüppe olümpiavõitja Jelena Isinbajeva ja Šamil Tarpištšev. Samuti kuulub ROK-i liikmete sekka Vitali Smirnov, kes on nüüdseks teeninud auliikme nimetuse.

Bachi sõnul pole õige igaüht samamoodi kohelda. "See efekt oleks isegi vastupidine, sest nende propagandaga kaasaminejad saaks väita, et sanktsioonid on osa laiemast nende riigi vastu suunatud vandenõust," sõnas sakslane reedesel istungil.

"Seda sõda ei alustanud Venemaa inimesed, Venemaa sportlased, Venemaa olümpiakomitee või ROK-i venelastest liikmed," lisas Bach. Juba varem oli ROK täpsustanud, et pigem tuleks võtta neid kui ROK-i esindajaid Venemaal, mitte kui ROK-i venelastest liikmeid.

Bachi selgitas ka üleskutset keelata Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlemine. Tema sõnul pole tegemist mitte karistamis- vaid kaitseaktsiooniga. "Need on kaitsemeetmed - mitte sanktsioonid - meetmed, võistluste kaitseks," lisas olümpiajuht.

"Venemaa ja Valgevene sportlaste ja ametnike turvalisust ei saa garanteerida, sest paljudes riikides valitsevad pärast sissetungi Venemaa- ja Valgevene vastased sügavad tunded."