Taani esindus lahkus Venemaa olümpiakomitee presidendi kõne ajal saalist

Pozdnjakov, kes on ANOC-is kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees, näitas videot, mis kajastas tegevust Venemaal.

Mõlemad videos näidatud sündmused leidsid aset pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin andis veebruaris käsu tungida Ukrainasse.

Taani ametnik ütles portaalile insidethegames, et tundis end "ebamugavalt" ja otsustas koos kahe Taani olümpiakomitee liikmega saalist lahkuda.

"Austan tõsiasja, et Pozdnjakov on komisjoni esimees," ütles Natorp. "Kui ta oleks seda videot ANOC-i kontekstis hoidnud, oleksin ma sinna jäänud, kuid leidsin, et videoesitlus oli sobimatu propaganda, mistõttu otsustasin ruumist lahkuda," lisas Natorp.

"Tundsin, et olen valel ajal vales kohas, nii et ma ei saanud jääda. Tundsin end ebamugavalt," kommenteeris Natorp.

Pozdnjakovi aruanne sisaldas kahte videot, milles näidati pilte juunis Moskvas toimunud rahvusvaheliselt noorte olümpialaste foorumilt ja juulis Vladivostokis seitsmendat korda peetud Aasia laste rahvusvahelistest spordimängudest.

Venemaa ametnik väitis, et rahvusvahelisel noorte olümpialaste foorumil osales 250 sportlast üle Venemaa, Valgevene, Armeenia, Usbekistani ja Hiina.

Videos esinesid Pozdnjakov ja kahekordne vehklemise olümpiavõitja Sofia Velikaja, kes on ROC (Venemaa olümpiakomitee) sportlaste komisjoni esimees, kes rääkisid noorte olümpialastega.

Pozdnjakov ütles ka, et laste Aasia rahvusvahelistel spordimängudel osales üle 1500 noore 30-st Aasia riigist ja kaheksast Aasia piirkonnast. Videos on näha poksi-, breiki-, judo- ja lauatennisevõistlusi.

Pärast aruannet, mis sisaldas ka ettepanekut luua "olümpiamuuseumide võrgustik, tänas ANOC-i presidendi kohusetäitja Robin Mitchell Pozdnjakovi.

Pozdnjakov on ANOC-i kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees alates 2018. aastast.

Venemaa olümpiakomitee kohalolek ANOC-i peaassambleel Lõuna-Korea pealinnas Soulis on tekitanud mõnes riigis vastuseisu. Mitchell kinnitas, et on saanud üheteistkümne riigi olümpiakomiteelt üleskutse see seisukoht uuesti läbi vaadata. Nende hulgas on ka Taani.