Kallus Tallinna turniiri loosist: kõigil on esimesest ringist alates väga tugevad vastased

Esimene võistluspäev on seljataga, samuti põhitabeli loosimine. Millised on teie esmamuljed?

Loosiga tuli väga huvitav tabel. Kui vaadata selle turniiri koosseisu, siis on raske hinnata, kas meie mängijatel oli hea või halb loosiõnn. Praktiliselt esimesest ringist alates on kõigil väga tugevad vastased.

Tahaksin esile tuua Eesti ja Läti vastasseisu ehk Kaia Kanepi ja Jelena Ostepenko (WTA 19.) matši. Paar aastat tagasi nad siinsamas Foruse väljakul omavahel mängisid ja Kaia küll tookord võitis, aga siis polnud tegemist WTA turniiriga. Kaial võib-olla on teatav eelis, aga Ostapenko on praegu väga heas hoos. Homme (pühapäeval - toim) mängib Ostapenko Lõuna-Korea WTA turniiri finaalis.

Kui keeruline on taolise turniiri korraldamine või mis teeb selle keeruliseks?

Kindlasti on WTA turniiri korraldamine palju-palju keerulisem kui need turniirid, mida oleme varasemalt Eestis korraldanud. Igas aspektis on kohal oma ala tipud ja professionaalid. Turniiri aitab korraldada üle 700 inimese, see on ikkagi korraliku mastaabiga turniir.

Oleme turniiri peakohtunikult Claire Woodilt väga positiivset tagasisidet saanud. Kõik vabatahtlikud on väga head tööd teinud ja loodetavasti saame kvalifikatsiooni ajal mõningaid asju veel paremaks teha, et esmaspäevast oleksime põhiturniiriks valmis.

Räägime pisut mastaapidest. Kas on mõni fakt, mille puhul saaks öelda "Oh-hoo!"?

Kohe tuleb meelde, kuidas turniiri direktor Allar Hint kauples turniiri arstiga kindlustuse üle. Arsti kindlustus oli pea miljon eurot, mis oli väga üllatav ja arst ise oli ka sellest veidi kohkunud. Et kui nüüd peaks midagi juhtuma, siis need summad on meeletult suured. Eks neid näiteid on veel, mis on seotud turvalisuse või mängijate eest hoolitsemisega. Igal pool on vinti tavapärasest kõrgemale keeratud.

Kui palju on sellist, mida peab sellisel turniiril mängijatele võimaldama? Näiteks looma mingid eritingimused, erimenüüd või millegi osas vastu tulema.

Loomulikult on selliseid asju, aga oleme kõige sellisega nüüdseks päris pikalt tegelenud. Sportlased jälgivad kõiksuguseid asju peenusteni ja tavainimene võib-olla ei kujuta ette, mida kõike sportlased turniiri jooksul vajavad. Iga gramm, mida sa sööd, ja iga minut, mida sa magad, on sportlaste jaoks arvel. Mängijatele on pidev reisimine väga kurnav ja pingeline, et seepärast loomulikult tuleme sportlaste vajadustele vastu.