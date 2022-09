Arstiabi vajanud Ostapenko kaotas Koreas finaalis

Lõuna-Koreas Soulis peetud madalaima kategooria WTA tenniseturniiri finaalis alistas neutraalse lipu all mängiv venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 24.) lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 19.).

Aleksandrova võitis ligi poolteist tundi kestnud matši 7:6 (4:), 6:0 ja teenis hooaja teise turniirivõidu. Teises setis 0:3 taga olles võttis Ostapenko meditsiinilise pausi parema jala hüppeliigese tõttu. Pärast abisaamist võitis aga Ostapenko veel vaid ühe punkti.

Ostapenko peaks järgmisena mängima Tallinna WTA turniiril, kus ta loositi avaringiks vastamisi Eesti teise reketi Kaia Kanepiga, nende matš on planeeritud kolmapäevaks. Kuna aga lätlanna tegi nüüd jalale liiga, on suur tõenäosus, et ta võtab end Tallinna turniirilt maha, sellisel juhul läheks Kanepi vastamisi n-ö õnneliku kaotajaga.

Tokyos peetud WTA 500 kategooria turniiril teenis hooaja kolmanda turniirivõidu venelanna Ljudmilla Samsonova (WTA 30.), kes alistas esimest korda WTA finaalis mänginud hiinlanna Zheng Qinweni 7:5, 7:5. Samsonova on enda 19 mängust võitnud nüüd 18.