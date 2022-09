Itaalia kapten: siia tuleb ka Eestist palju fänne, loodan suurepärast mängu

Itaalia koondise kapten Luigi Datome, kuidas läks viimane treening ja kas olete valmis Eestiga täna võitlema?

Jah, ootan seda mängu. Kõigil tiimidel on olnud kuu aega ettevalmistuseks, oleme valmis alustama ja oleme väga elevil.

Mis on Itaalia tugevaim külg Eestiga võrreldes?

Ma ei tea! Arvan, et üldiselt oleme lühemad, seega peame mängima kiirelt, ära kasutama oma kaitsemängu ja võimaluse korral minema kiirrünnakutesse. Üritame seda, Eesti üritab seda takistada: tuleb huvitav mäng.

See on sinu kuues EM-finaalturniir. On see teistest erinev?

See on erinev, sest toimub Itaalias. Iga EM on erinev, aga tean, et siia tuleb ka Eestist palju fänne ning tuleb suurepärane atmosfäär. Loodan, et ka suurepärane mäng.

Mis on sellel EM-finaalturniiril Milanos sinu jaoks kõige tähtsam ning mis arvad, kui kaugele võib Itaalia jõuda?

Me ei tea. Muidugi üritame anda endast parima, aga tähtis on olla tasakaalus. Ei tohi mängu ega tulemuste emotsioonidega kaasa minna, vaid olla keskendunud. Kõike võib juhtuda. Kõige tähtsam: võtta üks mäng korraga ja alustame Eestist.