Eesti alustas EM-finaalturniiri kindla kaotusega Itaaliale

Itaalia asus juhtima 7:2, aga Eesti jõudis osalt Henri Drelli tabavate kolmeste toel viigini 10:10. Seejärel läks Itaalia uuesti juhtima 15:10, aga Eesti viigistas taas 15:15. Esimese veerandi võitis siiski Itaalia 21:18.

Teisel veerandil suutis Itaalia teha 14:0 spurdi ja asuda 35:20 ette. Siis tuli parem periood ka Eestil, kes vähendas vahe korraks kuuele silmale (37:31), aga Simone Fontecchio kaugvisete toel kasvatas kodumeeskond selle taas suuremaks ja võitis avapoolaja 52:33.

Suurema osa kolmandast veerandist oli pinge juba veidike maas, sest Itaalia edu püsis paarikümne punkti ümber. Perioodi lõpul hakkasid eestlastel aga kolmesed tabama ja tervikuna Eesti võitis veerandaja 19:17. Kokkuvõttes siiski 69:52 Itaaliale.

Neljandal veerandil oli mängu saatus lõplikult otsustatud ja skoori tehti vähem kui eelmistel perioodidel. Viimastel minutitel kasutati peamiselt varumehi ja Itaalia alustas turniiri 83:62 võiduga.

Üleplatsimeheks kerkis Eesti koondise mängujuht Kerr Kriisa, kes tabas viskeid väljakult 8/11, sealhulgas kolmeseid 4/6 ning korjas kokku 20 silma. Ülejäänud Eesti koondislased kahekohalise isikliku punktiskoorini ei jõudnudki.

Esimesel poolajal Itaalia edu kasvatanud Simone Fontecchio oli 19 punktiga omade parim, 17 silma lisas korvialune jõud Nicolo Melli. Achille Polonara sai aga ainsana kirja kaksikduubli ehk 12 punkti ja 11 lauapalli.

Itaalial oli parem visketabavus (visked väljakult 49% vs 39%), aga veelgi selgem oli ülekaal lauas (42:28, sealjuures ründelauas 12:6). Põhiline vahe tehti sisse kahepunktivisetega (38:20).

Laupäeval jätkub Eesti jaoks turniir mänguga Ukraina vastu, kes oli reedel parem Suurbritanniast 90:61.

Itaalia - Eesti:

Eelvaade:

Eesti korvpallikoondis sai augusti keskpaigas Ilmar Kullam 100 turniiri raames peetud kontrollkohtumistes jagu nii Belgiast (79:66) kui ka Bosnia ja Hertsegoviinast (102:89), kel EM-finaalturniirilt juba üks võit kirjas.

Küll aga kaotas Eesti koondis paaril korral Leedule (70:84 ja 88:90) ning viimase kontrollkohtumise ka Lätile (69:80). Järgnenud MM-valikmängudes tuli tunnistada tugevate Sloveenia (83:104) ja Soome koondiste (68:76) paremust.

Itaalia alustas ettevalmistustsüklit kahe kaotusega Prantsusmaale (77:78 lisaajal ja 68:100) ja pidi tunnistama ka Serbia paremust (86:90), kuid sai jagu Tšehhi võistkonnast (96:80).

MM-valikmängudes oli Itaalia võidukas. Kõigepealt alistati võõrsil Ukraina (97:89), kellega ollakse vastamisi ka EM-finaalturniiri alagrupis. Seejärel saadi kodus jagu ka Gruusiast (91:84).

Eesti ja Itaalia koondised kohtusid ka EM-valiksarjas: 2020. aasta veebruaris kaotas Eesti kodus 81:87, kuid aasta hiljem saadi võõrsil lisaajal hinnaline 105:101 võit. Tõsi, tegemist oli mõlemal juhul hooajasisese aknaga ja kõik paremad ei kuulunud koosseisu.

"Lootust ikka on, aga need eelmised mängud ei loe homme midagi. Üsna erinevad võistkonnad ja natuke teises stiilis turniir ka. Ma arvan, et meil omad võimalused on ikka," kommenteeris koondise kogenuimate hulka kuuluv Siim-Sander Vene ERR-ile.

Ise Itaalia liigas klubikorvpalli mänginud Vene nimetab Itaalia korvpalli iseloomujooneks tulisust. "Eks nad on ikka keevaverelised. Selle peal on neil palju seda mängu. Nende peatreener on väga keevaline persoon," sõnas ääremängija.

"Eks nad põlemise pealt mängivad, lahtist ja küllalt kiiret korvpalli. Distsipliin on enam-vähem paigas, aga samas on see kiire ja kaugelt viskajaid on täitsa normaalselt. Atraktiivne peaks olema nende mäng küll."