Toijala: pinget peab olema, muidu ei ole mänguks valmis

"Rääkisime, et oleme viis nädalat kõvasti tööd teinud ja EM-iks valmistunud," vastas koondise peatreener Jukka Toijala küsimusele, mis juttudega ta viimase mängueelse treeningu lõpetas. "Mingit võlukunsti ei ole, elame üks päev, üks mäng korraga. EM-il polegi füüsiliselt enam midagi teha. Tulebki nautida."

"Vaatame veel ühe korra videot, aga mänguplaanid on selged. Siin on kümme esimest korda EM-il olevat mängijat ja tundub, et on väikesed pinged ka, aga ma arvan, et me harjusime Sloveenias MM-valikmängus sellega ära, mis tunne on, kui saal on rahvast täis ja vastasel on kõvad kutid vastas. Loodan, et kui pall pannakse mängu, on poisid valmis. Pinget peab olema, muidu ei ole valmis mängima ka," rääkis Toojala.

Millised on võtmekohad, millele peab mängus võõrustajariigi Itaalia vastu eriliselt tähelepanu pöörama? "Kaitses peame võitlema nii, et ei lase ühtegi kerget liikumist läbi. Siis mängime oma mängu. Teine asi on distsipliin rünnakul, peame saama palli liikuma, et see ei jääks ühe-kahe mehe vastutusele."

"Eesmärk on mängida üks mäng korraga nii hästi kui oskame," sõnas koondise peatreener turniiri eesmärkide kohta. "Eks me unistame sellest, et mängime nii hästi, et saaksime edasi, aga oleme realistid ka: me ei ole siin favoriidid. Loodame, et meil on võimalus siin tõsiselt üllatusi teha, aga elame päev ja mäng korraga."